Noitel, da novembre in arrivo nuove offerte in 5G

L’operatore telefonico virtuale Noitel aggiornerà a breve il suo catalogo di offerte. A partire dal mese di novembre 2025, in particolare, l’operatore renderà disponibili alcune nuove offerte dotate questa volta del supporto alla navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Tra queste, ci sono le offerte mobile denominate Noitel Super Jump 5G Full Speed e Noitel Super Jump 5G Full Speed X3.
Noitel aggiorna il suo catalogo con le nuove offerte con supporto alla navigazione in 5G
A partire dal mese di novembre 2025, l’operatore telefonico virtuale Noitel aggiungerà al suo catalogo alcune nuove offerte. Come già accennato in apertura, queste offerte daranno agli utenti la possibilità di navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Fino ad ora, invece, le offerte messe a disposizione permettevano di navigare con connettività 2G e 4G con una velocità di navigazione massima fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Vediamo qui di seguito le nuove offerte che proporrà Noitel.
- Noitel Super Jump 5G Full Speed: include ogni mese un bundle comprendente fino a 200 GB di traffico dati per navigare in 5G. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per il rinnovo sarà pari a 9,99 euro al mese. È previsto un costo di attivazione pari a 5 euro. L’offerta sarà disponibile sia per i nuovi clienti di Noitel sia per chi è già cliente dell’operatore.
- Noitel Super Jump 5G Full Speed X3: include ogni mese un bundle comprendente fino a 200 GB di traffico dati per navigare in 5G. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Gli utenti dovranno sostenere un costo scontato pari a 29,97 euro conprendente i primi tre mesi di offerta. Successivamente, il costo passerà a 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione è proposto gratuitamente. L’offerta sarà disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti dell’operatore virtuale Noitel.