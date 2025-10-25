Truffa iCloud improvvisamente tra le mail degli utenti: ecco il messaggio

Bisogna essere sempre pronti a stare attenti in quanto una truffa potrebbe fregarvi improvvisamente. È il caso di ciò che sta succedendo in queste ore ha diversi utenti in Italia che fortunatamente sono riusciti a segnalare il problema prontamente. In basso si può notare qual è il messaggio che purtroppo sta rifilando più di un pensiero alle povere vittime. Fate molta attenzione.

La nuova truffa che frega le persone usa il nome di iCloud, ecco cosa succede

Purtroppo può capitare a chiunque di ritrovarsi di fronte ad un messaggio ambiguo, qualcosa che fa credere di dover agire prima che succeda un guaio. È proprio questo su cui ogni truffa ad oggi fa leva, tentando in ogni modo di portare l’utente dalla sua parte e di rubargli i dati personali o magari i soldi dal conto corrente. Si può vedere infatti in basso che agli utenti, tramite una nuova email, è stata segnalata la scadenza del servizio iCloud di Apple, cosa ovviamente non vera. Si può notare come anche il nome sia sbagliato, in quanto ci manca la lettera “i “. Da questi aspetti quindi gli utenti dovrebbero capire che si tratta di una truffa:

“Cloud

L’accesso ai dati di archiviazione cloud

sarà DISABILITATO

4,99 GB utilizzati 5 GB

A partire da oggi, il tuo servizio Cloud smetterà di funzionare e perderai l’accesso a tutti i dati archiviati nel Cloud, inclusi foto, video, documenti e backup.

C’è il rischio che i tuoi dati vengano eliminati. L’aggiornamento è una soluzione semplice ed economica che ti dà accesso a funzionalità aggiuntive. Con l’aggiornamento riceverai anche 50 GB di spazio di archiviazione. Non aspettare ad aggiornare e assicurati che i tuoi dati siano sempre al sicuro e protetti.

CONTINUA A USARE CLOUD

Scopri di più su Cloud o visita il nostro centro assistenza se hai domande sulle opzioni di archiviazione.”