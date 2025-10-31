Google Home: nuovo update con tanti bug fix e app più fluida

Nelle ultime ore Google ha avviato il rilascio dell’ultima versione della sua applicazione dedicata alla gestione della cassa, stiamo parlando di Google Home che arriva così alla versione 4.1 la quale rappresenta un passo in avanti dalla versione 4.0 che aveva introdotto sicuramente un importante restyling degli interfaccia grafica con l’implementazione di tante novità, ma allo stesso tempo era diventata conosciuta più per i numerosi problemi che presentava che per le migliorie, Google infatti ha ricevuto tantissimi feedback negativi sotto vari punti di vista dalla community e ha promesso di ascoltarli, quest’ultimo update rappresenta un primo elemento che Google sta rilasciando per mantenere questa promessa dal momento che ha dichiarato di essere già intervenuta sulle segnalazioni fatte maggiormente fino a questo momento.

Novità per Android e iOS

Quest’ultima versione di Google Home introduce innanzitutto la risoluzione di tantissimi bug che rendevano l’esperienza d’uso decisamente meno fluida, le prestazioni generali dunque dell’applicazione sono aumentate soprattutto su iPhone e iPad, per di più all’interno dell’interfaccia è stata introdotta una nuova funzionalità correlata all’opzione Ask Home, quest’ultima ora utilizza infatti il sistema di grandi dimensioni di Gemini per ricevere domande in linguaggio naturale e ovviamente fornire risposte altrettanto naturali e contestuali a tutti gli elementi coinvolti e disponibili, anche Home Brief è Stato migliorato dal momento che adesso mostra notizie aggiornate in tempo reale e non più notizie dei giorni precedenti, spacciate come notizie odierne.

Per quanto riguarda la versione per Android, anche qui abbiamo un miglioramento generale delle prestazioni e il pulsante All On che consente di accendere tutte le luci contemporaneamente ora si comporta in modo decisamente più preciso, quando le luci sono tutte accese, ma una di queste viene spenta in modo manuale il pulsante passa automaticamente ad off, aumentando di fatto l’affidabilità dell’interfaccia grafica, nonostante si tratti di un cambiamento marginale.

L’aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione e si installerà automaticamente per coloro che hanno attivato gli aggiornamenti automatici, in caso contrario vi basterà scaricarlo dal Google Play Store o dall’App Store.