Google Chrome si rifà il look: completato il redesign in stile Material 3 Expressive

Dopo mesi di aggiornamenti progressivi, Google Chrome completa ufficialmente la sua transizione grafica verso il Material 3 Expressive, il nuovo linguaggio di design introdotto da Mountain View per unificare estetica e usabilità tra tutte le sue app. Il restyling, avviato durante l’estate e ora pienamente operativo a partire dalla versione 141 di Chrome per Android, porta una serie di ritocchi visivi che rendono l’interfaccia più coerente, dinamica e “umana” — senza alterare l’impostazione compatta che da sempre caratterizza il browser mobile.

Un look più armonioso e coerente

Il cambiamento più evidente riguarda il menu overflow a tre puntini, che adotta finalmente la nuova logica visiva di Material 3 Expressive. Le voci principali — come avanzamento, segnalibri, download, informazioni sulla pagina e aggiornamento — ora appaiono racchiuse in pulsanti circolari, posizionati nella parte superiore del menu.

L’icona a stella dei segnalibri è stata ridisegnata: quando si visita una pagina già salvata, diventa un quadrato arrotondato colorato, una soluzione che rende più chiaro lo stato dell’azione e migliora la leggibilità visiva rispetto all’elenco di comandi. Il risultato è un’interfaccia più morbida, in cui i contrasti cromatici e le animazioni si adattano dinamicamente al tema scelto dall’utente.

Schede, gruppi e colori dinamici

Nella griglia delle schede, Chrome abbandona definitivamente il design piatto per abbracciare i contenitori tondeggianti e sfumati tipici del Material 3 Expressive. Il pulsante “+” per aprire una nuova scheda si trova ora all’interno di un quadrato arrotondato che utilizza i Dynamic Color, i colori contestuali ricavati dallo sfondo del dispositivo o dal tema attivo.

Anche il selettore delle schede e la modalità Incognito ricevono un restyling: ciascun elemento è inserito in un box con bordi arrotondati che evidenzia lo stato corrente, rendendo più intuitivo il passaggio tra le varie sezioni. Per i Gruppi di Schede, Google introduce una novità particolarmente utile: i gruppi assumono automaticamente la colorazione scelta dall’utente, facilitando la distinzione visiva tra categorie e argomenti.

Un tocco di Expressive anche nell’omnibox

Alcuni utenti hanno già notato modifiche anche nella barra degli indirizzi (omnibox), dove Google sta sperimentando un indicatore di caricamento segmentato con angoli arrotondati.

Si tratta di un dettaglio in fase di rollout graduale, che rientra nella filosofia del Material 3 Expressive: più fluidità nelle animazioni, maggiore profondità visiva e un’estetica coerente tra le diverse piattaforme.

Nonostante il restyling, Chrome mantiene dimensioni dei pulsanti pressoché invariate, in linea con la filosofia del browser, che mira a preservare un’interfaccia snella e funzionale anche su schermi di piccole dimensioni.