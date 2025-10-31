Caos per X: si dimette l’advertising chief di Musk dopo 10 mesi

Scosse e cambiamenti ai vertici di X (ex Twitter). Dopo soli dieci mesi dall’assunzione, l’advertising chief del social di Elon Musk ha deciso di lasciare il suo incarico. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno per il suo capo, agita ancora una volta le acque di una piattaforma già in continua trasformazione e alle prese con una difficile riconquista della fiducia degli inserzionisti e degli utenti.

Il dirigente, arrivato con l’obiettivo di rilanciare il settore pubblicitario di X, ha dovuto fare i conti con un ambiente interno complesso. Non mancano, inoltre, le frequenti interferenze di Musk nelle decisioni strategiche. La sua uscita sembra riflettere un clima di tensione crescente e una visione aziendale non sempre condivisa ai piani alti. Questa piattaforma sembra non avere un attimo di pace.

Un addio che pesa sulla strategia pubblicitaria di X

Dopo l’acquisizione da parte di Musk, Twitter ha subito cambiamenti profondi e repentini. Siamo passati dal taglio del personale alla modifica delle politiche di moderazione, fino al tentativo di trasformare la piattaforma in una “super app” in stile WeChat. Tuttavia, questi esperimenti non hanno convinto gli inserzionisti, molti dei quali hanno ridotto o sospeso le campagne pubblicitarie. Di conseguenza ne risentono i profitti della società ma soprattutto gli equilibri stabiliti con gli utenti.

Le dimissioni dell’advertising chief rischiano di compromettere ulteriormente la fiducia dei brand. Non c’è momento peggiore, proprio nel momento in cui Musk sta tentando di attrarre nuovi partner per sostenere la crescita della sua piattaforma. L’assenza di una figura stabile nel marketing potrebbe rallentare la ripresa economica del social, ancora lontana dai livelli pre-acquisizione.

Per Musk, questa uscita rappresenta un segnale d’allarme: senza una leadership solida e una strategia coerente, X rischia di perdere terreno nel mercato della pubblicità digitale. Un mercato in cui la concorrenza — da Meta a TikTok — non smette di crescere ed essere agguerrita.