Shark rivoluziona la pulizia domestica: arriva PowerDetect ThermaCharged 2 in 1

Shark Ninja amplia la propria gamma di elettrodomestici intelligenti con il debutto del PowerDetect ThermaCharged 2 in 1. Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti che promette di rivoluzionare il concetto di pulizia domestica. È il primo modello del marchio a integrare lavaggio e asciugatura con mocio riscaldato, una tecnologia sviluppata per garantire risultati igienici e superfici perfettamente pulite senza interventi manuali.

Il cuore del sistema è la base NeverTouch Pro, che dopo ogni ciclo lava e asciuga automaticamente il panno con acqua a 85 °C e aria calda a 84 °C, grazie alla tecnologia ThermaCharged. In questo modo, ogni volta che il robot si riattiva, utilizza un panno igienizzato e pronto all’uso. In più, la base svuota i detriti in un contenitore con autonomia fino a 60 giorni e ricarica il serbatoio dell’acqua, riducendo al minimo la manutenzione da parte dell’utente.

Tecnologia, autonomia e sicurezza: Shark punta su un robot pensato per “case reali”

Il sistema PowerDetect regola la potenza di aspirazione in base al livello di sporco, mentre i sensori Edge Detect e Floor Detect ottimizzano la pulizia su pavimenti, piastrelle e moquette. Una combinazione che consente di ottenere un risultato uniforme, anche lungo i bordi e negli angoli difficili da raggiungere.

La tecnologia NeverStuck permette al robot di superare ostacoli fino a 1,8cm, mentre il sistema DryGuard evita che i tappeti si bagnino. Infatti durante l’aspirazione, il robot riconosce le superfici tessili e deposita automaticamente il panno nella base. L’intelligenza artificiale integrata consente poi di identificare ed evitare oggetti come cavi, scarpe o giocattoli, eliminando la necessità di preparare la casa prima di ogni ciclo.

Con una batteria che garantisce fino a tre ore di autonomia, PowerDetect ThermaCharged è in grado di pulire grandi ambienti in un’unica sessione, adattando il percorso in base alla disposizione degli spazi. Al momento, il dispositivo è disponibile negli Stati Uniti a un prezzo di 1.099,99 dollari (947€ circa), mentre la distribuzione europea è prevista nei prossimi mesi.