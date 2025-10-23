Nubia Z80 Ultra: lo smartphone che diventa una vera fotocamera vintage

Il nuovo Nubia Z80 Ultra arriva con un kit fotografico capace di cambiare radicalmente il volto dello smartphone. Non solo accessori, ma un’esperienza sensoriale che richiama le gloriose macchine fotografiche analogiche. Le immagini ufficiali mostrano un design curato nei minimi dettagli: metallo color argento e vera pelle nera, materiali rari nel panorama mobile moderno. Due back cover posteriori si alternano, una delle quali include un’impugnatura sagomata per la mano destra. Tre appendici laterali completano il corpo, due nella parte superiore e una inferiore, pensate per offrire una presa da fotocamera tradizionale. Su una delle parti superiori si trovano pulsanti e manopole fisiche, destinati al controllo diretto di varie impostazioni fotografiche. L’atmosfera è quella di un ritorno all’epoca d’oro della fotografia, ma con la tecnologia del futuro tutta Nubia.

Gli obiettivi del cambiamento

Il kit non si limita all’estetica ma include due obiettivi intercambiabili. Uno è dedicato ai ritratti, con una lunghezza focale equivalente a 60 mm, perfetta per catturare volti e dettagli con naturale profondità. Corrisponde a uno zoom ottico di circa 1,5x, frutto di una scelta originale: Nubia ha preferito una base di 35 mm invece dei consueti 23 mm degli smartphone. L’altro obiettivo resta più misterioso, ma la casa madre ha confermato uno zoom ibrido fino a 50x. Uno smartphone Può davvero regalare la stessa soddisfazione di una reflex? Le premesse fanno pensare di sì.

Potenza estrema e dettagli innovativi dello smartphone Nubia

Sotto la scocca pulsa il nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip più potente mai firmato Qualcomm. La sezione fotografica principale adotta il sensore OmniVision OV990 da 50 MP e formato 1/1,3”, lo stesso già apprezzato sullo Z70S Ultra Nubia. Accanto si trova una ultra-grandangolo da 18 mm, con sensore da 1/1,55” e risoluzione stimata di 50 MP. Tutto è sostenuto da una batteria da 7.100 mAh, pronta a garantire ore di scatti senza interruzioni. Ogni dettaglio del Nubia Z80 Ultra trasmette l’idea di un dispositivo pensato per chi vive la fotografia come passione autentica. Può davvero un telefono diventare il compagno ideale di chi cerca la magia dell’immagine perfetta? Le prime impressioni sembrano dare una risposta entusiasta.