ChatGPT cambia la sua modalità vocale?

OpenAI si prepara a ridefinire l’interazione tra voce e intelligenza artificiale. Nel dettaglio, l’azienda sta sviluppando un aggiornamento sostanziale per la modalità vocale di ChatGPT. Quest’ultimo è stato individuato attraverso l’analisi del codice della versione 1.2025.294 dell’app. L’obiettivo è superare i limiti dell’attuale interfaccia e fondere la comunicazione vocale con quella testuale in un unico ambiente conversazionale. Oggi, quando un utente attiva la modalità vocale, l’applicazione passa a una schermata a tutto schermo che sostituisce la finestra di chat. Una configurazione semplice ma isolata, che obbliga chi vuole consultare mappe, link o previsioni meteorologiche a interrompere la conversazione e tornare alla modalità testuale.

OpenAI: ecco cosa cambia con la modalità vocale di ChatGPT

Il nuovo approccio punta a eliminare tale discontinuità. Invece di aprire un’interfaccia separata, la conversazione vocale avverrà direttamente nella chat esistente. Mantenendo così visibili testi, immagini e contenuti interattivi. L’utente potrà così porre domande a voce e ricevere risposte arricchite da elementi visivi. I controlli per il microfono e la chiusura della sessione vocale saranno accessibili senza uscire dal flusso della conversazione.

Si tratta di un passaggio che amplia la funzione della voce da semplice opzione accessoria a componente centrale del sistema. Tali cambiamenti puntano a rendere ChatGPT più accessibile e naturale, adattandosi a diversi stili di interazione. Per chi preferisce parlare piuttosto che scrivere, la piattaforma potrebbe diventare, in tal modo, uno strumento più completo e immediato. Allo stesso tempo, l’azienda lavora su altre funzioni per la versione Android di ChatGPT, come messaggi diretti e chat di gruppo. Inoltre, continua ad espandere il proprio ecosistema con ChatGPT Atlas, un browser web potenziato dall’intelligenza artificiale.

Non esiste ancora una data ufficiale per il rilascio della nuova modalità vocale, ma la presenza del codice nell’app lascia pensare a un debutto imminente. Se confermato, l’aggiornamento di ChatGPT potrebbe segnare un punto di svolta nel modo in cui gli utenti dialogano con l’AI.