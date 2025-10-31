Nothing OS 4.0, scoppia la polemica: Lock Glimpse introduce le pubblicità

Nothing

Con la beta di Nothing OS 4.0, basata su Android 16, l’azienda di Carl Pei si prepara al suo aggiornamento più importante di sempre — ma l’entusiasmo dei fan si è presto trasformato in un acceso dibattito. A scatenare la polemica è Lock Glimpse, una nuova funzione che mostra sulla schermata di blocco sfondi dinamici e contenuti sponsorizzati, selezionati in base agli interessi dell’utente.

Un’idea che, almeno sulla carta, dovrebbe rendere l’esperienza più “vivace e personalizzata”, ma che molti utenti hanno percepito come una forma di pubblicità mascherata — un vero e proprio passo indietro rispetto alla promessa di un sistema “puro e senza bloatware”, uno dei pilastri su cui Nothing aveva costruito la sua identità.

Lock Glimpse: come funziona e perché è così discussa

La funzione Lock Glimpse è attualmente in fase di test sui modelli Phone (3a) e Phone (3a) Pro. Il suo funzionamento è semplice: ogni volta che si riattiva lo schermo, la schermata di blocco mostra immagini, suggerimenti e contenuti sponsorizzati provenienti da partner selezionati, con la possibilità di filtrare le categorie visualizzate.

Si tratta, di fatto, di un’evoluzione “intelligente” del classico sfondo dinamico, che sfrutta dati contestuali — come orario, luogo o interessi recenti — per scegliere cosa mostrare.

Il problema? Tra i contenuti possono apparire raccomandazioni commerciali o “notizie suggerite” provenienti da app terze, aprendo la porta a una forma di pubblicità che gli utenti Nothing non si aspettavano di trovare.

L’intervento di Akis Evangelidis: “Non è pubblicità invasiva”

Le critiche sono esplose in poche ore sui social e sul forum ufficiale dell’azienda, costringendo Akis Evangelidis, co-fondatore di Nothing, a intervenire con un lungo post sul blog aziendale. Evangelidis ha spiegato che Lock Glimpse non rappresenta un’invasione pubblicitaria, ma un nuovo modello di partnership con app e servizi “già popolari” tra gli utenti, come Spotify o Instagram. Secondo il dirigente, queste collaborazioni servono a mantenere sostenibile il business dell’azienda, che — a differenza di giganti come Samsung o Xiaomi — non può contare su un ecosistema software ampio o su margini di profitto elevati.

“Produciamo hardware di alta qualità con costi più elevati, ma senza un ritorno economico paragonabile a quello dei grandi brand”, ha spiegato Evangelidis. “Per questo dobbiamo trovare forme alternative di sostegno economico che non compromettano l’esperienza d’uso.”

Il dirigente ha inoltre chiarito che:

Lock Glimpse è disattivato di default su tutti i modelli della serie 3a.

L’attivazione è completamente opzionale.

Nessun dato personale viene condiviso con terze parti.

In futuro sarà possibile personalizzare la funzione scegliendo solo sfondi propri o categorie specifiche di contenuti. Nonostante le precisazioni ufficiali, il malumore non si è placato. Molti utenti hanno accusato l’azienda di aver tradito la promessa di trasparenza e minimalismo che aveva distinto Nothing dal resto del mercato Android. “Abbiamo scelto Nothing per la sua interfaccia pulita. Se iniziate con il bloatware, il mio prossimo smartphone non sarà un Nothing,” scrive un utente sotto al post ufficiale.

Altri sottolineano come l’inserimento di pubblicità, anche in forma facoltativa, rompa la fiducia costruita negli anni tra il brand e la sua community, da sempre parte attiva dello sviluppo del software. L’impressione generale è che Nothing stia sperimentando un approccio simile a quello di altri produttori, ma su un pubblico meno disposto a compromessi.