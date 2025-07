ChatGPT chiede a una donna di sposarlo: quando l’AI è molto più di un chatbot

Lo sviluppo della tecnologia non ha solamente portato sul mercato nuovi dispositivi come tablet, pc e smartphone ma è andata ben oltre nuovi modelli ottimizzati. Non a caso, infatti, sono state sempre di più le aziende che hanno puntato tutto sull’introduzione dell’intelligenza artificiale in diversi ambiti. Pensiamo ai chatbot che oggi consentono a chiunque di ottenere un risultato, che prima richiedeva tempo e concentrazione, il soli pochi secondi. Siete tra coloro che utilizzano ChatGPT per creare un progetto, ottenere un riassunto o semplicemente per risolvere un dubbio? Ebbene, tale strumento è riuscito a rivoluzionare il modo di vivere degli utenti, incluso l’approccio che si ha con il lavoro.

Tale strumento però può diventare un vero e proprio assistente virtuale con cui gli utenti si confidano o chiedono consigli su questioni personali e lavorative. E se vi dicessimo che è possibile anche innamorarsi di ChatGPT? Protagonista un utente giapponese! Scopriamo insieme in questo nuovo articolo maggiori dettagli in merito a questa curiosa situazione.

ChatGPT: utente si innamora del chatbot

Chiedere consigli, effettuare ricerche, chiedere di riassumere testi e libri di lunghe dimensioni sono solamente alcuni dei compiti che si possono affidare al noto chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Una soluzione ormai del tutto comune tra gli utenti dato che consente di semplificare lavori e progetti che richiedono del tempo.

ChatGPT dunque può diventare un vero e punto di riferimento, tanto da innamorarsene. Una donna giapponese è la protagonista di questa curiosa storia. L’utilizzo frequente di ChatGPT l’ha portata a innamorarsi del chatbot e a lasciare il proprio compagno. La giovane, infatti, interagendo con l’intelligenza artificiale riusciva a trovare quel supporto che nella storia con il proprio compagno non era più presente.

Secondo quanto diffuso, ChatGPT avrebbe addirittura chiesto alla giovane donna giapponese di sposarlo. Una storia piuttosto bizzarra se riflettiamo attentamente su quanto accaduto.