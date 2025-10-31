Addio alle barriere: chat WhatsApp ora raggiungibili anche con Telegram

Su WhatsApp sta per arrivare un aggiornamento del tutto rivoluzionario, che cambierà per sempre il modo di vedere la comunicazione.

Sappiamo che dà sempre WhatsApp, cerca di migliorarsi, introducendo nuove funzioni che possono interessare gli utenti. Tuttavia questa novità è qualcosa di mai visto prima, che non interessa soltanto WhatsApp in senso stretto, ma anche altre applicazioni per la messaggistica istantanea.

Meta infatti ha deciso di garantire una maggiore interoperatività sulla sua piattaforma. Nella pratica ciò si traduce nella possibilità per gli utenti presenti su WhatsApp di inviare un messaggio anche agli utenti che sono presenti su Telegram.

La novità è davvero epocale ed è una cosa che non si è mai stata vista prima, visto che fino a questo momento era possibile soltanto scambiare i messaggi con utenti che possedevano un account WhatsApp.

WhatsApp: cosa cambierà dopo la nuova apertura ad altre piattaforme?

Meta ha deciso che d’ora in poi gli utenti presenti su WhatsApp potranno avere una conversazione anche con gli utenti di altre piattaforme, tra cui compare anche la storica rivale Telegram.

La decisione è stata presa in seguito all’entrata in vigore del Digital Markets Act. Quest’ultima normativa europea spinge tutti i colossi della big tech, e dunque anche Meta, ad essere un po’ più aperti. Bisogna infatti garantire una migliore interoperabilità tra le varie piattaforme. L’obiettivo è quello di favorire una scelta più libera e consapevole, ma anche quello di dare spazio a realtà che sono più piccole rispetto a quelle già affermate e conosciute da tutti.

Ovviamente questo riguarda non solo le chat singole, ma anche i gruppi, in cui si potrebbero aggiungere anche degli utenti che provengono da piattaforme diverse da WhatsApp. L’operazione è davvero di portata epocale e probabilmente dunque ci vorrà un po’ di tempo affinché si concretizzi e venga estesa a tutti gli utenti.