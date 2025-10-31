Disservizi WINDTRE: boom di segnalazioni, utenti senza rete

Un’improvvisa ondata di segnalazioni ha investito WINDTRE oggi pomeriggio: secondo Downdetector, il numero di segnalazioni sono state oltre 1.600 in pochi minuti, a partire dalle 14:50. È chiaro che qualcosa non va, e molti clienti stanno subendo seri disagi.

Dei problemi segnalati, il 67% riguarda la connessione fissa — internet su rete domestica pare bloccato per moltissime persone. Altri utenti (23%) riferiscono interruzioni sulla rete mobile, mentre il 10% segnala un blackout totale: niente dati, niente chiamate, nulla. In diverse aree le segnalazioni parlano di “nessuna connessione”, come se le infrastrutture fossero completamente offline.

Le aree più colpite

Analizzando tutte le segnalazioni, emergono alcuni picchi nelle grandi città: in particolare Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze, Bari e Palermo sono tra le più colpite. Ma il disservizio non è limitato a questi centri: anche altre città e zone del Paese presentano disservizi, il che suggerisce che non si tratta di un malfunzionamento locale, ma di un guasto più diffuso.

È interessante notare che alcune anomalie erano già emerse nel corso della mattinata, ma il vero picco è arrivato nelle prime ore del pomeriggio, con una crescita repentina delle segnalazioni. Questo indica che la caduta dei servizi potrebbe essersi ampliata rapidamente, coinvolgendo sempre più utenti.

Come monitorare e gestire il disservizio

Se sei un cliente WINDTRE, il primo passo è verificare lo stato della rete attraverso piattaforme affidabili come Downdetector o il sito ufficiale WINDTRE. Qui puoi confrontare le segnalazioni di altri utenti e capire se il problema riguarda solo te o solo la tua zona.

In caso di emergenza, prova a riavviare modem, router o smartphone, o passare temporaneamente a una rete Wi-Fi alternativa. Per le comunicazioni urgenti, considera l’uso di applicazioni di messaggistica che funzionano con dati mobili o reti Wi-Fi di amici o familiari.

Infine, resta aggiornato sui canali ufficiali WINDTRE: anche se al momento non ci sono comunicazioni sul guasto, l’operatore pubblicherà aggiornamenti non appena il problema verrà identificato e risolto. Con questi accorgimenti, puoi affrontare meglio l’interruzione e ridurre i disagi fino al completo ripristino della rete.