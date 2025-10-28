Vodafone Start: 150 Giga e 5G a soli 9,95 € al mese!

A volte si pensa che cambiare operatore sia una scocciatura, qualcosa da rimandare “quando avrò tempo”. Ma poi arriva quell’offerta che ti fa alzare un sopracciglio — quella che ti fa dire “aspetta un attimo, davvero costa così poco?”. È un po’ quello che succede quando si scopre Vodafone Start: 9,95 euro al mese per un pacchetto completo, concreto, senza fronzoli ma con tutto quello che serve davvero.

Vodafone Start: internet, chiamate e SMS senza sorprese

C’è dentro 150 Giga di internet in 5G, minuti illimitati, 200 SMS e — dettaglio che sorprende piacevolmente — 32 Giga utilizzabili anche all’estero, non solo nei Paesi dell’Unione Europea, ma pure in Svizzera e nel Regno Unito. Un piccolo lusso per chi viaggia spesso o semplicemente ama la tranquillità di sapere che, anche oltreconfine, potrà aprire una mappa o guardare una serie senza pensieri.

Il prezzo è chiaro, lineare, senza costi nascosti. L’attivazione costa 10 euro, la spedizione della SIM è gratuita, e puoi scegliere se preferisci una SIM fisica o una eSIM virtuale, da attivare in pochi minuti. Se poi sei di quelli che dimenticano spesso di ricaricare, c’è l’addebito automatico che risolve ogni problema: il credito si aggiorna da solo quando scende sotto i 5 euro. Fine delle corse all’edicola o delle ricariche last minute.

Un altro punto interessante è la continuità di servizio: anche se finisci il credito, puoi continuare a parlare e navigare fino a 48 ore. Un piccolo dettaglio che, però, fa la differenza quando serve restare connessi in un momento importante.

E poi, il 5G di Vodafone non è solo uno slogan. È stato riconosciuto come il più veloce d’Italia da società indipendenti come Ookla, Opensignal e nPerf, che ne hanno testato le performance su tutto il territorio. Non è un vanto vuoto, ma una promessa mantenuta: navigare davvero alla massima velocità, fino a 2 Gbps, quando il dispositivo e la copertura lo consentono.

In sintesi, Vodafone Start è una di quelle offerte che non cercano di stupire con effetti speciali, ma conquistano con la solidità. È la formula “tutto quello che serve, al giusto prezzo”, con l’affidabilità di una rete che, dati alla mano, continua a essere la più premiata d’Italia.