YouTube: sta per arrivare un nuovo design

YouTube avvia una nuova fase della propria evoluzione visiva con il rilascio del restyling del player video, ora in distribuzione su Android e iOS. L’aggiornamento, annunciato da Google, segna un intervento mirato alla pulizia dell’interfaccia. Proponendo, in tal modo, un uso più equilibrato dello spazio sullo schermo, senza stravolgere l’identità dell’app. Il cambiamento più visibile riguarda le icone, completamente rinnovate per adattarsi al linguaggio visivo più recente dell’ecosistema Google. Le nuove forme, dai contorni arrotondati e più spessi, offrono una leggibilità migliore sia nella barra superiore sia in quella inferiore, oltre che nel player video. Riguardo quest’ultimo, le sue componenti grafiche sono state ridotte. Ciò per lasciare maggiore spazio ai contenuti, con un’interfaccia meno invasiva.

Nuovo restyling per YouTube: ecco i dettagli

In modalità orizzontale, le opzioni principali, tra cui commenti, salvataggio, condivisione e reazioni, vengono raggruppate in un unico contenitore a forma di pillola nell’angolo inferiore sinistro. Quest’ultimo è accompagnato da un tasto “Altri video” dal design più lineare. Quando la riproduzione viene interrotta, lo sfondo non si oscura più, mantenendo la visibilità dell’interfaccia. È stato, inoltre, perfezionato il doppio tap per avanzare o tornare indietro.

Nella visualizzazione verticale, il tasto per passare alla modalità orizzontale è ora più grande e racchiuso in un cerchio. Mentre i comandi riservati agli abbonati Premium assumono un aspetto più moderno. Anche le funzioni di interazione sono state ritoccate. A tal proposito, i pulsanti “Mi piace” e “Non mi piace” mostrano un design leggermente modificato, con il pollice più allungato.

Un tocco di originalità arriva con l’introduzione del “trattamento visivo dinamico e personalizzato”. Quando un video riceve un “Mi piace”, viene mostrata un’animazione diversa a seconda del contenuto. Un video musicale, per esempio, può attivare una nota in movimento, mentre nei video sportivi compare un richiamo grafico legato allo sport.

Altre modifiche su YouTube riguardano la gestione dei commenti, ora più fluida, e il design per salvare i video nelle playlist o nella sezione “Guarda più tardi”. Anche le transizioni tra schede risultano più armoniose grazie a un nuovo effetto di scorrimento. Tutte le novità sono in distribuzione progressiva a partire dalla versione 20.42 dell’app.