YouTube cambia volto su Android e iOS: novità per player e interfaccia

YouTube ha iniziato a distribuire un importante aggiornamento per le app Android e iOS, introducendo un restyling del lettore video e vari ritocchi estetici pensati per rendere la visione più fluida e coinvolgente. L’obiettivo principale è ridurre al minimo gli elementi grafici che oscurano i contenuti, lasciando più spazio ai video.

Nella modalità verticale, i pulsanti sono stati ridisegnati con icone più moderne, mentre il comando per passare alla visualizzazione orizzontale è ora più grande e racchiuso in un cerchio, così da risultare più visibile e comodo da usare. Anche i controlli dedicati agli utenti Premium sono stati aggiornati con uno stile più coerente e armonioso rispetto al resto dell’interfaccia.

Player orizzontale, nuove animazioni e interazioni dinamiche

Il lettore in modalità orizzontale introduce un contenitore a forma di pillola nell’angolo inferiore sinistro, che riunisce le funzioni principali: “Mi piace”, “Non mi piace”, commenti, salva, condividi e menu aggiuntivo. In questo modo, i comandi restano accessibili ma senza coprire eccessivamente lo schermo. È stato inoltre aggiunto un nuovo tasto “Altri video” dal design più pulito.

Il comportamento dei like è ora più interattivo: ogni volta che un video riceve un “Mi piace”, si attiva un’animazione dinamica ispirata al contenuto. Ad esempio, nei video musicali può comparire una nota animata, mentre nei filmati sportivi l’effetto grafico richiama il tema della disciplina mostrata. Anche le icone di “Mi piace” e “Non mi piace” sono state ridisegnate, con un pollice più sottile e allungato.

Un’altra modifica riguarda l’animazione del doppio tocco per avanzare o tornare indietro nel video, ora più compatta e meno invasiva, migliorando l’esperienza di visione.

Le novità non si limitano al player: il design per salvare i video nelle playlist e in “Guarda più tardi” è stato semplificato, mentre la gestione dei commenti risulta più chiara e ordinata.

L’aggiornamento è in distribuzione graduale a partire dalla versione 20.42 dell’app YouTube. Se le modifiche non sono ancora visibili, può bastare chiudere e riaprire l’app per attivarle.