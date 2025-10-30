Robot origami medici: precisione millimetrica nel rilascio di farmaci

Alla North Carolina State University, l’arte millenaria dell’origami incontra la robotica moderna, dando vita a piccoli robot capaci di piegarsi, muoversi e persino guarire dall’interno, proprio come fossero organismi miniaturizzati. Tutto ruota attorno a una pellicola magnetica sottilissima, una sorta di muscolo artificiale stampato in 3D, che trasforma fogli flessibili in macchine autonome, controllabili con campi magnetici esterni. L’idea è semplice da spiegare, ma rivoluzionaria nei risultati: materiali morbidi, simili alla gomma, combinati con particelle ferromagnetiche, diventano un film capace di far contrarre, piegare ed estendere i robot con una precisione sorprendente. A differenza dei sistemi precedenti, non servono magneti rigidi che limitano i movimenti; qui la flessibilità è totale e la superficie del robot resta completamente disponibile.

Robot origami: quando la robotica si piega come carta e guarisce da sola

Il primo obiettivo dei ricercatori era medico: creare un robot in grado di rilasciare farmaci esattamente dove servono all’interno del corpo. La soluzione è un piccolo robot basato sul modello Miura-Ori, un tipo di piegatura che permette di comprimere e poi riaprire il materiale in modo controllato. In laboratorio, il team ha simulato lo stomaco umano con una sfera piena d’acqua tiepida e ha guidato il robot con un campo magnetico fino a una zona precisa, come un’ulcera, rilasciando il farmaco con precisione millimetrica. È un concetto che sembra fantascienza, ma funziona: ingerito compatto, il robot si dispiega solo nel punto giusto.

Il segreto della performance sta in una stampa 3D combinata con un riscaldamento su piastra, che permette di inserire molte più particelle magnetiche del normale, aumentando la forza e la reattività del robot. Ma non si tratta solo di somministrare farmaci. I ricercatori hanno creato anche un robot origami capace di strisciare su diverse superfici, superando ostacoli alti fino a sette millimetri e adattandosi persino alla sabbia, muovendosi alternando contrazioni e rilassamenti come un piccolo bruco meccanico.

Questo studio, pubblicato su Advanced Functional Materials, non è solo un passo avanti nella robotica soffice: è la dimostrazione di come ingegno umano, materiali intelligenti e fisica possano fondersi per creare macchine che si piegano, si adattano e, in un certo senso, “guariscono” dall’interno. La prospettiva è affascinante: dispositivi medici miniaturizzati, robot esploratori in ambienti difficili o superfici delicate, e persino nuove forme di automazione che imitano la vita stessa, con flessibilità, resilienza e precisione quasi biologica. Qui, l’origami non è più solo arte, ma una piattaforma per robot che respirano, si muovono e agiscono in modi che solo pochi anni fa sembravano impossibili.