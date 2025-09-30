Xiaomi Pad 8 e 8 Pro: tablet potenti a prezzi competitivi

Xiaomi arricchisce la sua offerta con due nuovi tablet, Xiaomi Pad 8 e Pad8 Pro. Due nuovi arrivati pensati per chi cerca prestazioni elevate senza dover affrontare spese esorbitanti. Presentati in Cina, i dispositivi si posizionano nella fascia alta del mercato, ma con prezzi accessibili rispetto alle specifiche offerte.

Il protagonista del momento è sicuramente il Pad 8 Pro. Ovvero il nuovo tablet equipaggiato con il chip Snapdragon 8 Elite. Il design richiama quello dei modelli precedenti e si ispira allo stile minimalista degli iPad, con una struttura in metallo e linee sottili. Nonostante le alte prestazioni però, come detto, Xiaomi ha scelto comunque di contenere i costi. Il che è un grande vantaggio per i clienti, in quanto parliamo di un display LCD da 11,2”, risoluzione 3,2K e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. La scelta dell’LCD, meno costoso rispetto agli OLED, non pregiudica però la qualità. Anzi, il pannello supporta HDR10, Dolby Vision e una luminosità fino a 800nit, con la variante Matte Edition che riduce del 70% i riflessi.

Xiaomi Pad 8 e 8 Pro: prezzi e differenze con il modello standard

Ma diamo uno sguardo ancora più nel dettaglio. Le altre caratteristiche includono fino a 16GB di RAM, 512GB di archiviazione, una fotocamera posteriore da 50MP, una frontale da 32MP e una batteria da 9.200mAh con ricarica rapida a 67W. L’autonomia dichiarata raggiunge 10,5 ore di gioco, 14h di streaming video e 20h di navigazione. Il comparto audio è affidato a quattro speaker stereo con supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio.

Il Xiaomi Pad 8 Pro arriva in diverse configurazioni. I prezzi partono da circa 336€ per il modello base (8GB di RAM e 128GB di archiviazione) fino a 492€ per la variante top con 16GB di RAM, 512GB di memoria e display Matte Edition. Sono disponibili tre colorazioni, Black, Turquoise Green e Ice Crystal Blue, oltre agli accessori ufficiali. Tra essi vi sono il pennino FocusPro e una tastiera magnetica con trackpad, proposta a circa 84€.

Il modello “liscio”, Xiaomi Pad 8, presenta alcune “rinunce” per contenere ulteriormente i costi. È equipaggiato con il processore Snapdragon 8S Gen 4, ha fotocamere più semplici (13MP posteriore e 8MP frontale), fino a 12GB di RAM e 256GB di storage. La ricarica è limitata a 45W. Restano però invariati molti punti di forza, tra cui il design, l’ampio display e il supporto agli accessori.