WhatsApp: conti bancari a rischio se entrate in questo gruppo

Al giorno d’oggi tutti noi utilizziamo WhatsApp praticamente tutti i giorni, l’applicazione gode infatti di una popolarità davvero senza precedenti conquistata nel corso degli anni grazie al lavoro del team di sviluppo che si occupa di mantenere la piattaforma ricca di funzionalità, sempre al passo coi tempi e in grado di offrire un’esperienza d’uso davvero godibile.

Tutto questo lavoro nel corso degli anni ha trasformato WhatsApp in un vero e proprio colosso della messaggistica istantanea, offrendo tutto ciò che serve agli utenti per restare connessi con i propri cari, l’aumento davvero impressionante di popolarità unito all’importanza di poter restare in contatto con chi vogliamo, ha trasformato WhatsApp in una vera e propria piazza globale in grado di unire praticamente tutti quanti.

Questo dettaglio, purtroppo, però nasconde anche un lato scuro nascosto, ma purtroppo molto problematico, la presenza di così tanti utenti infatti ha attirato le attenzioni dei truffatori che vogliono sfruttare questo elemento a proprio vantaggio, cercando di colpire il maggior numero di persone possibile con le loro truffe davvero molto ingegnose, anche in Italia il fenomeno non manca e sta davvero creando problemi, oggi infatti vi portiamo la nuova truffa che sta flagellando l’Italia in modo da darvi una mano a difendervi.

Super truffa del gruppo YouTube

La truffa di cui parliamo oggi è una tra le più subdole che ci siano, tutto comincia con un gruppo all’interno del quale l’utente viene aggiunto senza preavviso e dove gli verrà proposto di ottenere soldi facili tramite dei lavori molto banali, nello specifico i truffatori si spaccheranno per dei partners YouTube e proporranno alla vittima di mettere like ad alcuni video specifici ed in cambio invieranno dei bonifici come pagamento, dopodiché, una volta che avranno fatto abbassare la guardia alla vittima, le proporranno di inviare dei soldi a propria volta e nello specifico parliamo di qualche centinaio di euro, il tutto sotto la falsa promessa di restituire la somma ma moltiplicata svariate volte, in parole povere promettono soldi gratis alle vittime per poi tenere quelli che gli vengono inviati.