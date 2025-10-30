Anker Soundcore 3: Amazon lancia lo sconto PAZZESCO

La cassa bluetooth Anker Soundcore 3 può essere acquistata in questi giorni su Amazon con un risparmio decisamente importante rispetto al listino iniziale, proprio perché il consumatore si ritrova a poter mettere le mani su un prodotto di ottima qualità, spendendo circa il 25% in meno del listino iniziale.

Il modello attualmente in promozione viene commercializzato in quattro colorazioni differenti, le quali sono sostanzialmente tutte in vendita esattamente allo stesso identico prezzo. Sono compatibili con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android o iOS poco cambia, questo perché la connessione avviene direttamente tramite il bluetooth, e non sfruttando tecnologie proprietarie.

Sono dispositivi pensati per un utilizzo esterno, grazie alla certificazione IPX7, che li protegge da urti, graffi e schizzi d’acqua, teoria supportata anche dalla presenza di una batteria dall’autonomia decisamente elevata: può durare anche 24 ore consecutive, con supporto alla ricarica rapida. Il sistema di controllo si affida direttamente alla parte superiore, dove trovano posto pulsanti fisici con finitura gommata; una scelta di ottima qualità, proprio perché sono facili da raggiungere e da riconoscere durante le sessioni di utilizzo, anche ad esempio a bordo piscina.

Anker Soundcore 3, che occasione con questo sconto su Amazon

Anker Soundcore 3 offre ottime prestazioni a un prezzo tutt’altro che impossibile, dovete infatti sapere che il prodotto in questione parte da un listino di 54,99 euro, per scendere del 24%, e arrivare in questo modo a portare il consumatore a dover investire un quantitativo di denaro pari a soli 41,99 euro. Ordinatelo collegandovi al seguente link.

Al suo interno si possono trovare doppi radiatori passivi e tecnologia BassUP per accrescere ulteriormente la potenza dei bassi, per una resa di livello nettamente superiore alla fascia di prezzo di posizionamento.