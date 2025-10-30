Mazda presenta la VISION X-COUPE e la VISION X-COMPACT

In occasione del Japan Mobility Show 2025, Mazda Motor Corporation (Mazda) ha svelato due nuovi modelli concept che gettano le basi per il futuro del marchio. La VISION X-COUPE e la VISION X-COMPACT, dove la “X” sta per “Cross”, incarnano il tema che accompagnerà l’azienda fino al 2035: “La gioia di guidare alimenta un domani sostenibile”.

Partiamo dalla VISION X-COUPE che si configura come una coupé crossover che va ad evolvere ulteriormente il linguaggio di design “KODO – Soul of Motion” su cui si basa il brand da qualche anno. Pur mantenendo linee e stilemi riconducibili a Mazda, la concept car permette di fare un deciso passo nel futuro della mobilità.

La VISIONE X-COUPE è una vettura alimentata da un sistema ibrido plug-in che integra un motore rotativo biturbo a due rotori e un motore elettrico alimentato da batteria. La potenza massima erogata raggiunge i 510 CV con un’autonomia di 160 km in modalità solo elettrica che diventano oltre 800 km in combinazione con il motore termico.

Il produttore automotive giapponese ha messo a punto anche il “Mazda Mobile Carbon Capture”, un sistema proprietario per la cattura della CO₂ che consente alla vettura di ridurre la CO₂ atmosferica quando la si guida. Se a questo si aggiunge il carburante a zero emissioni di carbonio derivato da microalghe, l’impatto della vettura in termini di inquinamento allo scarico è praticamente nullo.

Passando alla VISION X-COMPACT, Mazda ha voluto realizzare una vettura che potesse supportare gli utenti in un modo del tutto nuovo. Attraverso la tecnologia, il produttore ha creato una soluzione che preannuncia il futuro della mobilità intelligente. La vettura è in grado di conversare con i passeggeri, suggerire destinazioni e rendere l’esperienza a bordo estremamente piacevole e coinvolgente.

Tra le novità del Japan Mobility Show 2025 spicca anche la nuova MAZDA CX-5 realizzata con le specifiche per il mercato europeo. Il produttore ha migliorato la dinamica di guida migliorata per massimizzare il concetto di Jinba-ittai, l’unità tra conducente e vettura.

Come dichiarato da Masahiro Moro, Direttore Rappresentante, Presidente e CEO di Mazda, ha dichiarato:“La frase ‘La gioia di guidare alimenta un domani sostenibile’ esprime non solo lo spirito fondamentale di Mazda, ma anche il nucleo delle sue sfide future. Sotto la missione globale condivisa di raggiungere la neutralità carbonica, Mazda crede che la gioia di guidare possa essere una forza di cambiamento positivo per la società e per il pianeta. Continueremo a soddisfare il desiderio di chi ama le automobili e vuole continuare a guidare per sempre.”