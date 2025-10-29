Truffa: un tentativo di phishing crudele frega le persone

È diventato difficile anche questa volta sopravvivere alle varie truffe che girano sul web. Purtroppo gli utenti ne hanno segnalata un’altra nelle ultime ore, una truffa che sarebbe in grado di creare veri e propri danni. Nel prossimo paragrafo trovate il testo per intero, proprio per capire quello che potrebbe succedere e il messaggio che potreste ritrovarvi davanti.

Truffa: ecco il messaggio che ha fregato gli utenti anche questa volta

Ogni messaggio potrebbe racchiudere al suo interno dei pericoli che gli utenti non si aspettano, esattamente come è accaduto in queste ore a tanti utenti in Italia. In diversi frangenti si può incorrere in problematiche molto gravi come ad esempio la perdita di soldi dal conto corrente o dei dati personali. È proprio il messaggio in basso a consentire tutto questo, per cui state molto attenti a quello che fate e soprattutto se incontrate le righe che seguono:

“Come stai? Mi chiamo Ivah. E voglio farti un’offerta molto interessante.

Ho divorziato da mio marito un anno fa e per tutto questo tempo sono stata sola. Mi manca davvero l’attenzione maschile.

Ho trovato la tua foto su uno dei siti di incontri. Mi sei davvero piaciuto, sei così coraggioso.

Ti suggerisco di incontrarti in un bar e prendere una tazza di caffè. E dopo il caffè possiamo andare a casa.

Se ti ho interessato, ho lasciato molte informazioni su di me nel mio profilo.

Ecco il mio profilo con il nickname Babylove-Ivah, dove puoi vedere la mia foto e il numero di telefono di contatto.

Aspetterò il tuo messaggio o la chiamata.”

State tranquilli, non c’è bisogno di fare molto per evitare di cascare nel tranello. La cosa più importante che dovete fare è sicuramente quella di non cliccare sui link presenti nel testo. L’altra cosa che dovete assolutamente evitare è scaricare gli eventuali allegati presenti.