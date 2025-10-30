Nothing Phone (3a) Lite passa su Geekbench: conferme sul SoC e prime tracce di Android 15

Nothin Phone (3a) Series

Il debutto del Nothing Phone (3a) Lite si avvicina e, come spesso accade, il suo primo segnale concreto arriva da Geekbench, la piattaforma di benchmark che anticipa molte delle novità hardware in arrivo. Il nuovo smartphone “light” di Nothing ha fatto la sua comparsa nel database del sito con il codice prodotto A001T, offrendo così un primo sguardo alle sue specifiche principali.

Il passaggio su Geekbench e le prime conferme tecniche

Secondo quanto riportato dal database, Nothing Phone (3a) Lite sarà equipaggiato con il SoC MediaTek Dimensity 7300, affiancato da una GPU Mali-G615 MC2 e da 8 GB di RAM. Il sistema operativo rilevato è Android 15, confermando che lo smartphone arriverà già aggiornato all’ultima versione del software Google, probabilmente personalizzato con l’interfaccia Nothing OS 3.5.

I punteggi ottenuti dal dispositivo — 1.000 punti in single-core e circa 3.000 in multi-core — non vanno presi come indicativi delle prestazioni finali: si tratta verosimilmente di un firmware preliminare, ancora lontano dall’ottimizzazione definitiva.

Un processore ancora in discussione

Nonostante le informazioni emerse da Geekbench, la situazione sul fronte del chip non è ancora del tutto chiara. Secondo il noto insider Abhishek Yadav, il Dimensity 7300 potrebbe non essere definitivo: si tratterebbe di un prototipo di test, usato solo in fase di validazione.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono infatti che Nothing stia valutando anche l’adozione di un Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, SoC di fascia medio-bassa presentato di recente e pensato per garantire un buon equilibrio tra efficienza e potenza. La scelta finale dipenderà probabilmente da fattori di costo e disponibilità, ma entrambe le ipotesi confermano la volontà dell’azienda di mantenere il dispositivo su fasce di prezzo accessibili, senza compromettere troppo l’esperienza d’uso.

Configurazioni, design e prezzo atteso

Dal punto di vista estetico, Nothing Phone (3a) Lite dovrebbe mantenere la stessa filosofia costruttiva del modello principale, con scocca trasparente e design “Glyph” minimalista, ma con materiali meno pregiati per contenere i costi. Le colorazioni previste al lancio dovrebbero essere le due più iconiche del brand: bianco e nero.