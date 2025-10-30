Vodafone Start a 9,95€: 150 Giga, minuti illimitati e 5G veloce

Se stai pensando a un’offerta mobile che sia semplice, completa e senza sorprese, Vodafone Start si fa notare subito. Con 9,95 euro al mese ti porta 150 Giga, minuti illimitati e 200 SMS, così non devi più preoccuparti di contare i messaggi o tenere d’occhio i consumi. E se sei spesso in viaggio, la copertura UE è inclusa: 32 Giga utilizzabili anche in Svizzera, Regno Unito e, fino a un certo limite, Ucraina. Non è solo una questione di quantità, ma anche di qualità: la rete 5G di Vodafone è tra le più premiate d’Italia, con velocità fino a 2 Gbps dove il tuo dispositivo lo consente.

150 Giga, minuti illimitati e roaming UE con Vodafone Start a 9,95€

La praticità è un altro punto forte. Durante l’acquisto puoi scegliere tra la classica SIM fisica o l’eSIM, completamente digitale e pronta all’uso senza passaggi complicati. E per chi odia l’ansia da credito residuo, l’addebito automatico è una manna: ogni volta che scendi sotto 5 euro, il sistema ricarica automaticamente il tuo credito di 5 euro, senza rischiare mai di restare senza connessione. Inoltre, la continuità del servizio è garantita fino a 48 ore anche se il credito finisce: puoi continuare a chiamare e navigare senza interruzioni.

Vodafone non pensa solo alla connessione, ma anche alla gestione della comunicazione: la segreteria telefonica e il servizio di recall ti permettono di ascoltare i messaggi e sapere sempre quando è il momento migliore per richiamare. È un modo intelligente per non perdere mai un contatto importante, soprattutto quando si è fuori casa o in viaggio.

Sul fronte delle prestazioni, i riconoscimenti parlano chiaro: Ookla, Opensignal e nPerf hanno premiato Vodafone per velocità e affidabilità del 5G. Sia nel download che nell’upload, nella navigazione web e nella latenza, i test condotti da utenti reali hanno confermato una rete solida, veloce e pronta a reggere tutte le attività digitali, dalle videochiamate alla navigazione in streaming, senza rallentamenti.

In sintesi, Vodafone Start è più di un’offerta economica: è un pacchetto pensato per chi vuole navigare senza pensieri, gestire le comunicazioni con facilità e contare su una rete premiata e veloce. Dal roaming europeo alla scelta tra SIM fisica ed eSIM, dalle ricariche automatiche alla continuità del servizio, tutto è studiato per rendere l’esperienza mobile semplice, comoda e affidabile, senza dover rinunciare a nulla. Con Vodafone Start, la connessione diventa fluida, ovunque tu sia, con la sicurezza di avere sempre tutto sotto controllo.