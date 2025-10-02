Trump: la produzione di semiconduttori torna negli USA con i dazi

Negli Stati Uniti torna centrale il dibattito sulla produzione di semiconduttori. Un settore considerato strategico per la competitività economica e la sicurezza nazionale. Secondo indiscrezioni emerse, l’amministrazione americana starebbe valutando nuove misure di tipo commerciale per riportare una parte consistente della filiera all’interno dei confini nazionali. L’ipotesi sul tavolo non riguarda incentivi fiscali o sussidi diretti, ma l’introduzione di dazi come strumento per riequilibrare il rapporto tra chip importati e quelli realizzati sul suolo statunitense.

Trump: nuova opzione in arrivo per incentivare la produzione interna dei semiconduttori

La regola del rapporto 1:1 imporrebbe ai produttori di garantire che almeno la metà dei semiconduttori venduti a un cliente sia fabbricata negli Stati Uniti. In caso contrario, scatterebbero tariffe punitive, con possibili ripercussioni sia sui costi di produzione sia sulla competitività delle imprese. Una misura che, se applicata, costringerebbe non solo i grandi colossi della tecnologia, ma anche l’intera catena di fornitura a riorganizzarsi secondo vincoli rigidi e difficilmente sostenibili.

Il punto critico riguarda la tempistica. La costruzione di una fonderia richiede anni di lavori e investimenti miliardari, e i progetti già avviati negli Stati Uniti dimostrano la difficoltà di rispettare le scadenze. L’esempio dell’impianto in Ohio, annunciato con obiettivi ambiziosi e poi rinviato più volte, mostra come la trasformazione dell’industria non possa avvenire rapidamente. Le previsioni più ottimistiche parlano di piena operatività solo entro il 2030.

L’uso dei dazi come leva economica non è una novità. Durante la presidenza Trump, la politica commerciale aggressiva è stata un marchio distintivo, applicata in diversi settori. La novità, in tal caso, risiederebbe nell’applicare una metrica produttiva inedita, che rischia di generare effetti controproducenti. Fino a quando la capacità industriale statunitense non sarà in grado di soddisfare la domanda interna ed esterna, le tariffe potrebbero aumentare i costi per imprese e consumatori, colpendo proprio l’economia che si vorrebbe proteggere. Non resta che attendere e scoprire se tale strategia porterà davvero ai risultati sperati.