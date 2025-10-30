Google completa il restyling di Chrome con il nuovo Material 3 Expressive

Dopo mesi di aggiornamenti progressivi, Google ha ultimato il redesign di Chrome basato sul linguaggio visivo Material 3 Expressive. Il cambiamento, avviato durante l’estate, raggiunge ora la piena implementazione a partire dalla versione 141 di Chrome per Android, portando con sé un’interfaccia più coerente con quella delle altre app dell’ecosistema Google.

L’obiettivo di questo restyling è offrire un’esperienza d’uso più fluida e visivamente equilibrata, senza alterare la struttura compatta che da sempre contraddistingue il browser. Aprendo il classico menu a tre puntini, si nota subito la nuova disposizione dei comandi principali: i pulsanti per avanzamento, segnalibri, download, informazioni sul sito e aggiornamento sono ora racchiusi in contenitori circolari posizionati nella parte superiore del menu.

Un altro dettaglio riguarda l’icona dei segnalibri, che cambia forma quando la pagina visitata è già salvata: da stella diventa un quadrato arrotondato con sfondo colorato, per mettere in risalto l’azione e migliorare la leggibilità. Tutti elementi che riflettono in pieno la filosofia visiva del Material 3 Expressive.

Dinamismo e colori adattivi

Nella griglia delle schede, il pulsante “+” per aprirne una nuova è stato ridisegnato: ora è inserito in un quadrato arrotondato e utilizza i Dynamic Color, adattandosi alla tonalità del tema scelto dall’utente. Anche le sezioni dedicate ai Gruppi di schede, alla modalità Incognito e al selettore schede ricevono lo stesso trattamento grafico, con indicatori visivi più chiari e coerenti. I Gruppi di schede adottano la colorazione impostata dall’utente, rendendo più immediata la distinzione tra i vari set di pagine aperte.

Alcuni utenti, inoltre, stanno sperimentando un aggiornamento dell’omnibox, la barra degli indirizzi, che mostra ora un indicatore di progresso segmentato con angoli arrotondati durante il caricamento delle pagine.

Pur adottando le nuove linee estetiche, Google ha scelto di non aumentare le dimensioni dei pulsanti o degli spazi interni, mantenendo Chrome compatto e funzionale. Una scelta in linea con la filosofia del browser, che privilegia la praticità all’eccesso di elementi grafici, integrando il nuovo stile senza alterarne l’identità.