Honor Power 2 in arrivo con batteria esagerata da 10.000 mah?

Quest’anno sembra che il produttore tech Honor voglia stupire tutti quanti. L’azienda sta infatti preparando l’arrivo del nuovo smartphone della gamma Honor Power, ovvero il prossimo Honor Power 2. Quest’ultimo segnerà un primato importante, dato che potrà contare sulla presenza di una batteria davvero esagerata. Secondo le ultime certificazioni appena emerse, infatti, a bordo ci sarà una batteria esagerata con una capienza pari ad addirittura 10.000 mah.

Honor Power 2 arriverà sul mercato con una batteria enorme da ben 10.000 mah?

A quanto pare il produttore tech Honor stupirà gli utenti con il suo nuovo Honor Power 2. Come già accennato in apertura, questo nuovo smartphone segnerà un primato super. A bordo, infatti, ci sarà una batteria dalla capienza letteralmente mostruosa. Si parla infatti di addirittura 10.000 mah. A rivelare questo dettaglio è stato l’arrivo della certificazione 3C. Sulla certificazione, la capienza riportata è 9.886 mah, ma sul mercato dovrebbe arrivare a 10.000 mah.

Si tratterà del primo smartphone del produttore tech Honor a poter disporre di una batteria così capiente e questo lo renderà sicuramente un campione di autonomia. A quanto pare, però, l’azienda non ha intenzione di fermarsi qui. Secondo le parole di un leaker molto noto del settore, ovvero Digital Chat Station, Honor starebbe progettando l’arrivo di altri due smartphone dotati di questa fantastica caratteristica, ovvero con delle batterie enormi.

Dal punto di vista prestazionale, il prossimo Honor Power 2 dovrebbe essere alimentato dal soc MediaTek Dimensity 8500. Il leaker ha inoltre rivelato quali processori alimenteranno gli altri due smartphone a marchio Honor in arrivo. Si parla della possibile presenza del soc Snapdragon 7s Gen 4 per un modello e del soc Snapdragon 7 Gen 4 per il secondo modello.

Insomma, si prospetta sicuramente l’arrivo di smartphone interessanti da parte del produttore tech Honor. Il debutto ufficiale del prossimo Honor Power 2 è comunque ancora lontano. Sembra infatti che sarà annunciato durante i primi mesi del 2026.