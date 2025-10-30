Nothing Phone (3a) Lite, nuova serie: luce, potenza e stile per tutti

Il Nothing Phone (3a) Lite nasce per portare l’estetica inconfondibile del marchio a un pubblico più ampio. La scocca in vetro e alluminio unisce eleganza e solidità, offrendo una sensazione premium al tatto. La certificazione IP54 garantisce protezione da polvere e schizzi, mentre dimensioni e peso, 164 x 78 x 8,3 mm per 199 g, rendono l’uso quotidiano confortevole. La trasparenza posteriore, segno distintivo del brand, viene reinterpretata in modo più sobrio. Ogni dettaglio del telaio comunica equilibrio. Il Glyph Light, sistema di LED intelligenti, aggiunge un tocco spettacolare. Le sequenze luminose indicano chiamate, notifiche, timer e scatti fotografici. Le funzioni Flip to Glyph, Essential Notifications e Camera Countdown creano un’interazione discreta, visiva e personale.

Potenza e fluidità in ogni gesto

Sotto la superficie elegante del Nothing, il MediaTek Dimensity 7300 Pro, costruito con processo TSMC a 4 nanometri. La CPU octa-core tocca i 2,5 GHz, offrendo velocità e stabilità. Il raffreddamento a liquido mantiene la temperatura costante anche nelle sessioni più intense. Con 8 GB di RAM, espandibili virtualmente fino a 16, e storage da 128 o 256 GB, ampliabile fino a 2 TB, lo spazio non è più un limite. Il display AMOLED flessibile da 6,77 pollici regala un’esperienza visiva brillante. La risoluzione FHD+, la luminosità fino a 3000 nit in HDR e il refresh adattivo a 120 Hz offrono fluidità assoluta. La regolazione PWM a 2160 Hz riduce l’affaticamento visivo, mentre il vetro Panda Glass protegge da graffi e urti. Con un contrasto 1.000.000:1 e oltre 1,07 miliardi di colori, le immagini sembrano prendere vita.

Fotocamere, software e autonomia Nothing da primo della classe

Il comparto fotografico posteriore include un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.88 e stabilizzazione elettronica, un ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP. Il motore TrueLens Engine 4.0 ottimizza colori e luci, offrendo scatti nitidi in ogni contesto. La fotocamera frontale da 16 MP restituisce selfie equilibrati e video fino a 1080p, mentre la registrazione in 4K a 30 fps assicura riprese fluide e definite. Il sistema Nothing OS 3.5, basato su Android 15, combina minimalismo e fluidità.

Le funzioni Smart Drawer, Private Space e App Locker migliorano l’organizzazione, mentre l’intelligenza artificiale di Essential Key ed Essential Search semplifica ogni interazione. Garantiti tre anni di aggiornamenti e sei di patch di sicurezza, con Nothing OS 4.0 previsto per il 2026. La batteria da 5000 mAh assicura fino a due giorni di autonomia, con ricarica rapida da 33 W capace di raggiungere il 50% in 20 minuti. Presente anche la ricarica inversa cablata da 5 W. Il tutto? A 249 euro per la versione da 128 GB e 279 euro per quella da 256 GB.