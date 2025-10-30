Elegoo Neptune 4 Max, la stampa 3D in formato MAX diventa accessibile a tutti – Recensione

Nella stampa 3D a filamento, due correnti impetuose guidano l’innovazione: la corsa alla velocità e la fame insaziabile di volumi di stampa sempre più grandi. Per anni, queste due strade sono sembrate divergere. Le macchine più veloci erano spesso compatte, basate su cinematiche CoreXY ottimizzate per ridurre al minimo l’inerzia. Le stampanti di grande formato, invece, rimanevano fedeli al design “bed-slinger”, più semplice ed economico, ma intrinsecamente limitato nelle accelerazioni. Con la Elegoo Neptune 4 Max, l’azienda tenta una sintesi audace, quasi sfrontata: innestare il cervello di un velocista nel corpo di un maratoneta. La promessa è allettante: un volume di stampa colossale da 420x420x480 mm spinto da velocità che raggiungono i 500 mm/s, il tutto orchestrato dal firmware Klipper, preinstallato di fabbrica.

Questa recensione è il racconto di un lungo viaggio, iniziato con l’arrivo di un pacco le cui dimensioni da sole bastano a ridefinire il concetto di “stampante desktop”. È un’analisi approfondita che non si ferma ai dati di targa, ma scava nel profondo dell’esperienza d’uso. Ho messo alla prova la Neptune 4 Max con una moltitudine di materiali, dal docile PLA al capriccioso ABS, passando per il flessibile TPU. Ho abbandonato lo slicer fornito di serie per addentrarmi nelle complessità di OrcaSlicer, convinto che solo gli strumenti più avanzati potessero svelare il vero potenziale di una macchina governata da Klipper. La domanda centrale che ha guidato ogni test è stata una: questa fusione tra un’architettura meccanica tradizionale e un software all’avanguardia è un matrimonio felice e performante, o un compromesso instabile che chiede troppo all’utente? Preparatevi a scoprire se questo gigante gentile è davvero il campione che promette di essere, o se le sue dimensioni nascondono sfide altrettanto imponenti. Al momento è acquistabile su Amazon Italia.

Unboxing

L’esperienza con la Elegoo Neptune 4 Max inizia molto prima di accenderla. Inizia nel momento in cui il corriere deposita sulla soglia di casa una scatola che sembra contenere un piccolo elettrodomestico, non una stampante 3D. Con le sue dimensioni di quasi 80x70x30 cm, il pacco comunica immediatamente la scala del progetto. Il peso, superiore ai 20 kg, conferma che non si tratta di un giocattolo. Sollevare e spostare questo monolite è un’operazione che, onestamente, consiglio di affrontare in due. Elegoo ha fatto un lavoro eccellente nel proteggere il contenuto: strati spessi di schiuma sagomata avvolgono ogni componente, tenendolo al sicuro da qualsiasi maltrattamento subito durante il trasporto. Una volta aperto, il layout interno è logico e rassicurante. Si nota subito l’alto grado di pre-assemblaggio: la base e il portale verticale (l’asse Z) sono già uniti, così come gran parte dei cablaggi. Questo riduce drasticamente i tempi e la complessità del montaggio. La dotazione di accessori è completa e ben organizzata: un set di attrezzi (chiavi a brugola, cacciaviti), una spatola metallica per rimuovere le stampe, una tronchesina, un lettore di schede USB, una chiavetta USB contenente il manuale in PDF e una versione brandizzata di Cura, e una piccola bobina di PLA bianco per iniziare subito a stampare. Spicca la presenza dell’antenna Wi-Fi, un dettaglio non scontato che preannuncia le capacità di connettività della macchina. L’impressione generale è quella di un prodotto curato, dove il produttore ha cercato di semplificare al massimo un processo che, data la mole della stampante, avrebbe potuto essere intimidatorio.

Materiali, costruzione e design

Una volta assemblata, la Elegoo Neptune 4 Max si impone nello spazio di lavoro non solo per le dimensioni, ma anche per una sensazione di solidità tangibile. Il telaio è realizzato interamente in profilati di alluminio lavorato a CNC, con una finitura blu scuro opaca che è diventata una firma estetica per Elegoo. A mio parere, l’aspetto è professionale e pulito, lontano dall’aria “industriale” o “fai-da-te” di altre macchine di grande formato. La stabilità strutturale è chiaramente una priorità del progetto. L’alto portale verticale è sostenuto da due robusti tiranti diagonali che lo collegano alla base. Questa triangolazione è fondamentale per contrastare le oscillazioni e le vibrazioni (il cosiddetto Z-wobble), un problema critico su stampanti così alte, specialmente quando il pesante piatto di stampa si muove rapidamente lungo l’asse Y. Il movimento verticale è affidato a un sistema a doppio asse Z, con due viti trapezoidali e due motori stepper indipendenti, garantendo che il gantry dell’asse X si sollevi in modo perfettamente parallelo al piano, senza cedimenti o inclinazioni. Il design integra anche alcuni tocchi ergonomici intelligenti, come un piccolo cassetto porta-attrezzi nascosto nella base e i piedini in gomma, larghi e spessi, che fanno un buon lavoro nell’assorbire parte delle vibrazioni. Il sistema di movimento si affida a ruote in POM V-guide, una soluzione collaudata ed economica che garantisce uno scorrimento fluido. Sebbene efficaci, queste ruote sono un componente soggetto a usura e richiederanno una manutenzione periodica per mantenere la precisione nel lungo periodo.

Specifiche tecniche

Prima di immergerci nelle prestazioni, è fondamentale delineare il profilo tecnico della Elegoo Neptune 4 Max. La tabella seguente riassume le caratteristiche chiave dichiarate dal produttore, integrate con le osservazioni emerse durante la mia analisi. È importante considerare questi dati come un punto di partenza; le prestazioni reali, come vedremo, dipendono da una moltitudine di fattori, inclusa una calibrazione meticolosa. Ho riscontrato alcune discrepanze tra le varie fonti ufficiali e i rivenditori, in particolare riguardo la temperatura massima del piano riscaldato. Ho scelto di riportare il valore più conservativo e realistico, che ho potuto verificare durante i miei test.

Caratteristica Specifica Tecnologia di Stampa FDM (Fused Deposition Modeling) Volume di Stampa 420 x 420 x 480 mm³ Dimensioni Macchina 658 x 632 x 740 mm Peso Netto 18.1 kg Velocità Massima 500 mm/s Velocità Consigliata 250 mm/s Accelerazione Massima 8000 mm/s² Firmware Klipper (pre-installato) Scheda Madre Klipper High-speed (ARM 64-bit Quad-Core 1.5G) Tipo di Estrusore Direct Drive a doppio ingranaggio (rapporto 5.2:1) Temperatura Max Ugello 300°C Temperatura Max Piano 85°C ( Nota: alcune fonti indicano 110°C, ma 85°C è il valore ufficiale e realistico ) Piano di Stampa Lamiera magnetica flessibile in acciaio con rivestimento PEI Livellamento Piano Automatico a 121 punti + Ausiliario manuale a 6 manopole Connettività USB, LAN (Ethernet), Wi-Fi Display Touch screen a colori da 4.3 pollici (removibile) Filamenti Supportati PLA, ABS, PETG, TPU, ASA, Nylon Funzioni Aggiuntive Sensore fine filamento, Ripresa stampa, Illuminazione LED (gantry + ugello)

Questa scheda tecnica dipinge il ritratto di una macchina ambiziosa, che unisce una scala meccanica imponente a un’elettronica e un firmware pensati per la velocità. La vera sfida, che esploreremo nel dettaglio, è come questi due mondi riescano a coesistere armoniosamente nella pratica.

Applicazione

Il software è il ponte tra il modello digitale e l’oggetto fisico, e la scelta dello slicer è determinante per la qualità finale. Elegoo fornisce sulla chiavetta USB una versione personalizzata di Cura, chiamata “Elegoo Cura”. Questa applicazione ha il grande pregio di includere profili pre-configurati e ottimizzati per la Neptune 4 Max, rappresentando la via più semplice e diretta per iniziare a stampare. Per un utente alle prime armi, è una soluzione perfettamente funzionale che permette di ottenere buoni risultati senza doversi addentrare in complesse calibrazioni. Tuttavia, per una recensione approfondita e per sfruttare appieno le potenzialità di una macchina basata su Klipper, ho ritenuto indispensabile passare a uno strumento più potente e versatile. La mia scelta è ricaduta su OrcaSlicer, come richiesto. Questo slicer, derivato da Bambu Studio e PrusaSlicer, si è affermato nella community per la sua stretta integrazione con Klipper e per i suoi strumenti di calibrazione integrati, che permettono di affinare parametri come il Pressure Advance e il flow rate con una precisione irraggiungibile per il Cura standard. La mia esperienza iniziale con i profili di default per la Neptune 4 Max presenti in OrcaSlicer ha confermato le segnalazioni di altri utenti: non sono ottimali e tendono a produrre artefatti come stringing e una leggera sotto-estrusione. Questo ha reso necessaria una fase di messa a punto manuale, un processo che, sebbene richieda tempo, è fondamentale per sbloccare le vere prestazioni della stampante e che analizzerò in dettaglio più avanti.

Hardware

L’architettura hardware della Elegoo Neptune 4 Max è un insieme di scelte mirate a bilanciare costo, prestazioni e, soprattutto, scala. Ogni componente chiave merita un’analisi per comprendere la filosofia progettuale della macchina, che funge da preludio agli approfondimenti successivi. Il sistema di movimento è il classico “bed-slinger”, dove il piatto si muove sull’asse Y e la testa di stampa su X e Z. Per gestire le inerzie del massiccio piatto da 420×420 mm, l’asse Y scorre su un doppio profilo e sei ruote in POM. La stabilità verticale, come già accennato, è garantita da un robusto sistema a doppio asse Z con tiranti di rinforzo. Il cuore del sistema di estrusione è un estrusore Direct Drive a doppio ingranaggio, abbinato a un hotend high-temp da 300°C. Questa combinazione è progettata per offrire una spinta del filamento potente e precisa, essenziale sia per le alte velocità sia per la gestione di materiali flessibili e tecnici. A supportare le alte velocità c’è un sistema di raffreddamento quasi esagerato: oltre alle ventole canoniche sulla testa di stampa, spicca una vistosa barra posteriore dotata di due grandi ventole a turbina (2×6025 ball-bearing blower fans) dedicate a raffreddare istantaneamente il materiale depositato. Infine, il cervello elettronico: una scheda madre Klipper ad alta velocità, equipaggiata con un processore ARM 64-bit quad-core, che ha la potenza di calcolo necessaria per gestire le complesse funzioni del firmware, come l’Input Shaping, che sono la vera chiave per ottenere qualità a velocità elevate.

Prestazioni

Valutare le prestazioni di una stampante 3D non si limita alla sola qualità di stampa. L’esperienza d’uso quotidiana è influenzata da fattori come la rumorosità, il consumo energetico e i tempi operativi, aspetti particolarmente rilevanti su una macchina di queste dimensioni. Dal punto di vista acustico, la Neptune 4 Max presenta una doppia anima. I motori stepper, grazie ai driver silenziosi, sono quasi inudibili. Il rumore operativo è dominato interamente dal sistema di ventilazione. Le ventole dell’hotend e dell’elettronica producono un ronzio costante ma tollerabile. La vera fonte di rumore è la barra di raffreddamento ausiliaria posteriore: quando attivata al 100%, il suono diventa invasivo, simile a un potente asciugacapelli, raggiungendo livelli che possono superare i 57 dBA. Fortunatamente, per molti materiali e velocità non è necessario utilizzarla a piena potenza, e può essere disattivata per le stampe in ABS o TPU. Il consumo energetico riflette la stazza della macchina. A riposo, l’assorbimento è trascurabile, tra i 10 e i 30 W a seconda delle luci accese. Il picco si raggiunge durante la fase di riscaldamento iniziale, dove il piatto da 320W e l’hotend da 60W portano l’assorbimento a sfiorare i 450W. Durante una stampa tipica in PLA, il consumo medio si assesta intorno ai 160W, un valore ragionevole ma che, su stampe di decine di ore, avrà un impatto visibile sulla bolletta. Infine, i tempi di riscaldamento: il gigantesco piano da 420×420 mm richiede pazienza. Raggiungere i 60°C per il PLA può richiedere diversi minuti, un tempo notevolmente superiore a quello di stampanti più piccole. È una conseguenza fisica inevitabile, che incoraggia la pratica del “heat soaking”, ovvero lasciare il piatto in temperatura per 15-20 minuti prima di avviare il livellamento e la stampa, per garantirne la completa stabilizzazione termica.

Test

Per mettere alla prova la Elegoo Neptune 4 Max, ho definito una serie di test mirati a valutarne le capacità in scenari d’uso realistici e diversificati. La metodologia è stata rigorosa: ogni stampa è stata preparata con OrcaSlicer, utilizzando profili che ho meticolosamente calibrato nel corso di diverse settimane. L’ambiente di test è una stanza con temperatura controllata, e la stampante è posizionata su un banco da lavoro pesante e stabile, un requisito non negoziabile per una macchina di questa massa.

Il primo test è stato con il PLA, il materiale più comune. Ho scelto un modello complesso e ricco di dettagli: una statuetta raffigurante un cane e un gatto in versione arcieri. Questo pezzo mette alla prova la gestione degli sbalzi, la precisione dei piccoli dettagli (come le corde degli archi e le piume delle frecce) e la capacità del sistema di raffreddamento di solidificare rapidamente il materiale. Stampato a una velocità di 250 mm/s, il risultato è stato notevole. La finitura superficiale era liscia, con strati quasi invisibili. Grazie a una corretta calibrazione dell’Input Shaping, gli effetti di ringing e ghosting erano praticamente assenti, anche vicino agli spigoli vivi. Sono rimasto sinceramente impressionato dalla capacità della macchina di mantenere una tale pulizia dei dettagli a velocità così elevate su un modello non banale.

Il secondo scenario ha testato la consistenza su larga scala. Ho riempito l’intero piatto di stampa con decine di piccoli oggetti funzionali: gettoni per il carrello della spesa e pedine per gli scacchi. L’obiettivo era verificare se la qualità rimanesse uniforme dal centro fino agli angoli più remoti del piatto. L’adesione del primo strato è stata perfetta su tutta la superficie, un testamento all’efficacia del livellamento a 121 punti. A fine stampa, ho ispezionato le pedine provenienti da diverse zone del piatto: la qualità era indistinguibile. Questo conferma la capacità della Neptune 4 Max di essere una vera e propria “fabbrica da tavolo” per la produzione in piccoli lotti.

Successivamente, sono passato al TPU, un filamento flessibile che mette in crisi molti estrusori. Ho stampato una cover per smartphone. Qui, il protagonista è stato l’estrusore Direct Drive a doppio ingranaggio. Ho ridotto drasticamente la velocità a circa 40 mm/s e ho limitato la retrazione per evitare che il filamento morbido si impigliasse. Il risultato è stato una cover perfettamente funzionale, con un’ottima adesione tra i layer e la giusta elasticità. Lo stringing era presente ma minimo, facilmente rimovibile con una rapida passata di una pistola termica. La macchina ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio con i flessibili, un punto di forza non scontato.

L’ultima prova è stata la più ardua: la stampa di un grande contenitore funzionale in ABS. Questo materiale è noto per la sua tendenza a ritirarsi e deformarsi (warping) se non stampato in un ambiente termicamente stabile. Nonostante abbia impostato il piatto alla sua temperatura massima di 85°C e abbia utilizzato un ampio brim e una draft shield (una parete protettiva generata dallo slicer), il risultato è stato quello che temevo. Dopo alcune ore di stampa, uno degli angoli del contenitore ha iniziato a sollevarsi dal piatto, compromettendo irrimediabilmente la stampa. Questo test ha confermato un limite intrinseco della macchina: per stampare con successo oggetti in ABS di grandi dimensioni, un case di protezione (enclosure) non è un optional, ma una necessità assoluta.

Approfondimenti

Il cervello della macchina: Klipper e la scheda madre a 64-bit

Il vero cuore pulsante della Elegoo Neptune 4 Max non è un componente meccanico, ma il suo firmware: Klipper. Per capire l’importanza di questa scelta, bisogna fare un passo indietro. Le stampanti 3D tradizionali usano firmware come Marlin, che gira interamente sul microcontrollore a 8 o 32 bit della scheda madre. Questo piccolo processore deve fare tutto: interpretare il G-code, calcolare i movimenti dei motori, gestire le temperature. Klipper adotta un approccio radicalmente diverso: sfrutta un’architettura ibrida. I calcoli più complessi vengono delegati a un computer più potente – in questo caso, un processore ARM 64-bit quad-core a 1.5G integrato direttamente nella scheda madre della stampante – mentre il microcontrollore si occupa solo dell’esecuzione a basso livello dei comandi. Questa divisione del lavoro libera una potenza di calcolo enorme, che permette di implementare algoritmi sofisticati come l’Input Shaping e il Pressure Advance, impossibili da gestire per un microcontrollore tradizionale. Sono queste le funzioni che consentono alla Neptune 4 Max di raggiungere velocità elevate mantenendo una qualità di stampa accettabile.

Tuttavia, l’implementazione di Klipper da parte di Elegoo è una medaglia a due facce. Da un lato, rende questa tecnologia accessibile a tutti: la stampante arriva pre-configurata e l’utente beneficia della velocità senza dover affrontare la complessa installazione manuale di Klipper. Dall’altro, questa implementazione è una sorta di “scatola chiusa”. La versione del firmware installata è spesso datata e le potenti interfacce web native di Klipper, come Fluidd o Mainsail, sono “nascoste”. L’utente interagisce principalmente attraverso il touchscreen, che offre solo un sottoinsieme limitato delle funzionalità. Per sbloccare il vero potenziale – modificare il file printer.cfg, usare la console, visualizzare la mesh del piatto – è necessario collegare la stampante alla rete locale e accedere al suo indirizzo IP tramite un browser. È una scelta comprensibile per non spaventare i neofiti, ma che risulta frustrante per l’utente esperto, che sa di avere un motore da Formula 1 sotto il cofano ma può controllarlo solo con i comandi di un’utilitaria. Fortunatamente, la vivace community ha già prodotto soluzioni come firmware alternativi (ad esempio OpenNept4une) che mirano a scardinare queste limitazioni, offrendo un’esperienza Klipper più pura e completa.

Meccanica di estrusione: analisi del direct drive a doppio ingranaggio

Se il firmware è il cervello, il sistema di estrusione è il cuore della stampante. E su questo fronte, Elegoo non ha lesinato. La Neptune 4 Max è equipaggiata con un estrusore Direct Drive a doppio ingranaggio (dual-gear) con un rapporto di riduzione di 5.2:1. Analizziamo questi termini. “Direct Drive” significa che l’intero sistema di spinta del filamento è montato direttamente sulla testa di stampa, a pochi centimetri dall’ugello. Questo riduce al minimo la distanza che il filamento deve percorrere, rendendo le retrazioni più veloci e precise, un fattore cruciale per la stampa ad alta velocità e per ridurre lo stringing. “Doppio ingranaggio” indica che il filamento viene afferrato e spinto da due ruote dentate contrapposte, invece di una singola ruota che preme contro un cuscinetto folle. Questo garantisce una presa molto più salda e uniforme, eliminando quasi del tutto il rischio di slittamento (grinding) del filamento. Infine, il rapporto di riduzione di 5.2:1 significa che il motore stepper compie 5.2 giri per far compiere un solo giro agli ingranaggi di spinta. Questo agisce come un cambio, sacrificando la velocità del motore per aumentare la coppia (la forza di spinta), permettendo all’estrusore di spingere il filamento con grande potenza e controllo, anche ad alti flussi volumetrici.

Questo eccellente estrusore è abbinato a un hotend altrettanto performante. Si tratta di un design all-metal, capace di raggiungere i 300°C. La gola (throat pipe) è realizzata in una lega di titanio, un materiale con una bassa conducibilità termica che crea una netta separazione tra la zona fredda e la zona calda (heat break), prevenendo l’espansione del calore verso l’alto e riducendo il rischio di intasamenti (clog). L’elemento riscaldante è un potente blocco ceramico da 60W, in grado di fondere rapidamente grandi quantità di plastica, supportando le alte velocità di stampa. Questo sistema di estrusione è, senza dubbio, uno dei punti di forza della macchina: è robusto, affidabile e versatile, e la rende capace di gestire con disinvoltura non solo PLA e PETG, ma anche materiali ostici come il TPU e i nylon.

Gestione termica: l’Imponente e rumoroso sistema di raffreddamento

Stampare velocemente, specialmente con il PLA, pone una sfida fondamentale: il filamento estruso, che esce dall’ugello a oltre 200°C, deve essere raffreddato e solidificato quasi istantaneamente. Se ciò non avviene, gli strati non fanno in tempo a irrigidirsi, le sporgenze si afflosciano e i dettagli si perdono in una massa informe. La risposta di Elegoo a questa sfida sulla Neptune 4 Max è un sistema di raffreddamento tanto potente quanto poco sottile. È una soluzione a più stadi, una vera e propria tempesta d’aria controllata. Sulla testa di stampa stessa sono montate due ventole 4015 (una per lato) che dirigono un flusso d’aria mirato direttamente sull’ugello, gestendo il raffreddamento del pezzo (part cooling). A queste si aggiunge una ventola 3010 dedicata a raffreddare il dissipatore dell’hotend, per mantenere efficiente lo heat break.

Ma il pezzo forte, quello che caratterizza visivamente e acusticamente la stampante, è la barra di raffreddamento ausiliaria. Montata sul gantry dell’asse X, dietro la testa di stampa, ospita due enormi ventole a turbina 6025 con cuscinetti a sfera. Quando attivate, queste ventole generano un flusso d’aria massiccio che investe l’intera larghezza del pezzo in stampa. L’efficacia di questo sistema sul PLA è innegabile: permette di mantenere ponti (bridge) puliti e sbalzi (overhang) definiti anche a velocità che sarebbero impensabili senza un tale volume d’aria. Tuttavia, questa potenza ha un costo, ed è misurato in decibel. Come già detto, queste ventole sono la principale fonte di rumore della macchina, trasformando una sessione di stampa in un’esperienza acusticamente impegnativa. Inoltre, un raffreddamento così aggressivo è controproducente per materiali come l’ABS o l’ASA, che richiedono un ambiente caldo e privo di correnti d’aria per evitare deformazioni e delaminazioni. La barra ausiliaria è quindi uno strumento specializzato: indispensabile per spingere il PLA al limite, ma da disattivare o addirittura rimuovere fisicamente per la stampa di materiali tecnici. Questo la rende un perfetto emblema della filosofia della Neptune 4 Max: una soluzione hardware estrema per un problema specifico, che introduce nuovi compromessi da gestire.

Stabilità su larga scala: doppio asse Z e la struttura rinforzata

Stampare un oggetto alto quasi mezzo metro pone sfide meccaniche enormi. Ogni minima imperfezione nel movimento verticale o ogni vibrazione del telaio viene amplificata strato dopo strato, risultando in difetti visibili sull’oggetto finito. Per domare la fisica di una macchina alta e slanciata come la Neptune 4 Max, Elegoo ha implementato soluzioni strutturali mirate che ne costituiscono la spina dorsale. La base di questa stabilità è il sistema a doppio asse Z. Invece di una singola vite trapezoidale su un lato, che su un gantry così largo porterebbe inevitabilmente a un’inclinazione e a un abbassamento del lato non supportato, la Neptune 4 Max utilizza due viti e due motori stepper, uno per ogni montante verticale. Questo assicura che il gantry dell’asse X, che porta il peso della testa di stampa, si muova verso l’alto e verso il basso in modo perfettamente sincrono e parallelo al piano di stampa, garantendo una coerenza di altezza dello strato su tutta la larghezza del pezzo.

Ma il solo doppio asse Z non basterebbe a garantire la rigidità necessaria. Essendo una stampante di tipo “bed-slinger”, il movimento rapido e ripetuto del pesante piatto di stampa lungo l’asse Y induce forze e vibrazioni significative che si trasmettono all’intero telaio. Su una struttura così alta, queste vibrazioni potrebbero far oscillare il portale, creando artefatti di ghosting e Z-wobble (linee ondulate e irregolari lungo l’altezza del pezzo). Per contrastare questo fenomeno, Elegoo ha aggiunto due tiranti di rinforzo diagonali. Questi profilati metallici collegano la parte superiore del portale alla parte anteriore della base, creando una struttura a triangolo che aumenta drasticamente la rigidità torsionale e laterale del telaio. Questi tiranti non sono un abbellimento estetico; sono un componente ingegneristico essenziale che trasforma una struttura potenzialmente instabile in un monolite rigido, capace di sopportare le accelerazioni imposte da Klipper senza flettersi. È questa combinazione di doppio asse Z e rinforzi strutturali che permette alla Neptune 4 Max di realizzare stampe alte e precise, trasformando il suo potenziale volumetrico da una semplice specifica tecnica a una capacità pratica e utilizzabile.

Il piano magnetico PEI: tra adesione perfetta e sfide di allineamento

Uno degli aspetti più gratificanti nell’uso di una stampante 3D moderna è la facilità con cui le stampe aderiscono al piatto e, una volta terminate, si staccano. La Elegoo Neptune 4 Max eccelle in questo grazie al suo piano di stampa: una lamiera flessibile in acciaio armonico con un rivestimento in PEI (polieterimmide) testurizzato. Il PEI è un polimero ad alte prestazioni che, quando riscaldato, offre un’adesione eccezionale per la maggior parte dei filamenti, in particolare PLA e PETG. Durante la stampa, il materiale fuso si aggrappa tenacemente alla superficie leggermente ruvida, eliminando quasi sempre la necessità di adesivi aggiuntivi come lacca o colla stick. Il vero vantaggio si manifesta a fine stampa: una volta che il piatto si raffredda, la contrazione termica del pezzo e del PEI riduce la forza di adesione. A quel punto, basta rimuovere la lamiera, tenuta in posizione da potenti magneti, e fletterla leggermente. La stampa si staccherà con un soddisfacente “pop”, senza bisogno di spatole o forza bruta.

Questa soluzione, tanto elegante quanto efficace, presenta tuttavia una piccola sfida ergonomica, amplificata dalle dimensioni del piatto. Riposizionare correttamente la lamiera da 420×420 mm sulla sua base magnetica dopo averla rimossa può essere un’operazione goffa. Non ci sono guide precise, e bisogna allinearla “a occhio”, cercando di farla combaciare con i bordi della base. Un allineamento impreciso può portare la testa di stampa a urtare i bordi della lamiera durante le procedure di homing o di livellamento. È un piccolo fastidio, non un difetto grave, ma che si nota nell’uso quotidiano. La community di maker, come spesso accade, ha già trovato una soluzione, progettando delle semplici guide angolari stampabili che si agganciano alla base e permettono di riposizionare la lamiera in modo perfetto e ripetibile. Questo evidenzia un tema ricorrente con la Neptune 4 Max: è una piattaforma hardware eccellente che, con piccoli ritocchi e personalizzazioni suggeriti dalla community, può diventare ancora più funzionale e comoda da usare. La manutenzione del piatto è minima ma essenziale: una pulizia periodica con alcool isopropilico o, in caso di residui ostinati, con acqua tiepida e sapone per piatti, è tutto ciò che serve per mantenere le sue proprietà adesive nel tempo.

Livellamento automatico a 121 Punti: teoria e pratica

Ottenere un primo strato perfetto è la condizione sine qua non per una stampa 3D di successo. Se il primo strato non aderisce bene o è irregolare, l’intera stampa è destinata a fallire. Su un piatto di dimensioni contenute, il livellamento manuale può essere sufficiente, ma su una superficie vasta come quella della Neptune 4 Max, le piccole deformazioni e imperfezioni del piano diventano un problema insormontabile. Per questo, la stampante è dotata di un sofisticato sistema di livellamento automatico del piatto (ABL) a 121 punti. Il sistema utilizza un sensore a induzione montato sulla testa di stampa per misurare con precisione la distanza dal piano metallico in una griglia di 11×11 punti. Questo processo crea una mappa digitale dettagliata, una “bed mesh”, che registra ogni avvallamento e ogni gobba della superficie. Durante la stampa dei primi strati, il firmware Klipper utilizza questa mappa per effettuare micro-regolazioni in tempo reale dell’altezza dell’asse Z, facendo sì che l’ugello segua perfettamente il profilo del piatto e mantenga una distanza costante.

Nella pratica, il sistema è ibrido e richiede un intervento manuale iniziale. Sotto il piatto sono presenti sei manopole di regolazione, due in più rispetto alle quattro standard. La procedura guidata sul touchscreen, chiamata “livellamento ausiliario”, sposta la testa di stampa sopra ciascuna di queste sei viti, consentendo all’utente di regolare l’altezza manualmente usando il classico metodo del foglio di carta. Questo serve a portare il piatto in una condizione di “quasi-livellamento”. Solo dopo questa fase si avvia la calibrazione automatica a 121 punti, che si occupa della messa a punto finale. Sebbene potente, questo sistema non è del tutto “imposta e dimentica”. Ho riscontrato, come altri utenti, una certa incostanza nella memorizzazione dello Z-offset (la distanza verticale finale tra ugello e piatto). Spesso, mi sono ritrovato a dover ritoccare finemente lo Z-offset all’inizio di ogni stampa per ottenere quello “schiacciamento” perfetto del primo strato. Questo potrebbe dipendere da una leggera deriva meccanica dovuta alle dilatazioni termiche di un piatto così grande o da un piccolo bug nel modo in cui il firmware gestisce il salvataggio dei dati. Non è un problema invalidante, ma richiede un occhio attento durante l’avvio di ogni stampa, smorzando un po’ la promessa di un’automazione completa.

L’Interfaccia utente: funzionalità klipper nascoste dietro un display semplice

L’interfaccia principale attraverso cui si dialoga con la Elegoo Neptune 4 Max è il suo display touchscreen a colori da 4.3 pollici. Elegoo ha fatto una scelta ergonomica apprezzabile: il display non è integrato nel corpo macchina, ma è un’unità separata, collegata con un cavo a spirale (simile a quello delle vecchie cornette telefoniche) e dotata di una base magnetica. Questo permette di staccarlo e tenerlo in mano, o di posizionarlo dove è più comodo, una piccola comodità che si apprezza nell’uso quotidiano. L’interfaccia utente (UI) è chiara, basata su icone e relativamente intuitiva per le operazioni di base. Da qui si può avviare una stampa dalla chiavetta USB, controllare il pre-riscaldamento di ugello e piatto, muovere manualmente gli assi e lanciare le routine di calibrazione come il livellamento del piatto e la compensazione delle vibrazioni.

Tuttavia, questa interfaccia semplice e pulita è anche una facciata che nasconde la vera complessità e potenza del firmware Klipper che gira sotto il cofano. L’UI del touchscreen, pur essendo funzionale, offre solo un accesso superficiale alle capacità della macchina. Funzionalità avanzate che gli utenti Klipper esperti danno per scontate sono completamente assenti: non c’è una console per inviare comandi G-code in tempo reale, non è possibile visualizzare la mappa della mesh del piatto per identificare le aree problematiche, e non c’è modo di modificare al volo i parametri di configurazione del file printer.cfg. Per accedere a questo “livello avanzato”, l’utente deve necessariamente collegare la stampante alla rete locale tramite Wi-Fi o Ethernet. Una volta ottenuto l’indirizzo IP della macchina, è possibile accedervi da un browser web sul proprio computer, che aprirà l’interfaccia completa di Fluidd (o Mainsail, a seconda della versione del firmware). Solo da qui si ha il controllo totale sulla macchina, con grafici di temperatura, accesso ai file di configurazione, gestione delle macro e molto altro. Questa scelta di design crea una netta separazione tra l’utente “base”, che può usare la stampante in modo semplice ma limitato, e l’utente “avanzato”, che deve compiere un passo in più per sbloccarne tutto il potenziale. È una barriera d’ingresso bassa, ma anche un soffitto di cristallo per chi vuole andare oltre.

La sfida dei materiali tecnici: stampare in ABS senza camera calda

La scheda tecnica della Elegoo Neptune 4 Max elenca l’ABS tra i filamenti compatibili. Tecnicamente, non è un’affermazione falsa: il suo hotend da 300°C può tranquillamente fondere l’ABS, e il suo piatto può raggiungere una temperatura sufficiente per l’adesione iniziale. Tuttavia, la compatibilità teorica si scontra duramente con la realtà fisica della stampa 3D. L’ABS è un materiale notoriamente difficile, principalmente a causa del suo elevato coefficiente di ritiro termico. Mentre si raffredda, si contrae in modo significativo. Se questo raffreddamento avviene in modo non uniforme, come in un ambiente con correnti d’aria, le tensioni interne che si creano nel pezzo diventano enormi. Il risultato è il temuto warping – gli angoli del pezzo si imbarcano e si sollevano dal piatto di stampa – e la delaminazione, ovvero la separazione tra gli strati.

Questi problemi sono amplificati in modo esponenziale dalle dimensioni della Neptune 4 Max. Stampare un piccolo oggetto in ABS su una macchina aperta è fattibile; stampare un oggetto che occupa una porzione significativa del piatto da 420×420 mm è una ricetta per il disastro. Il mio test con un contenitore di grandi dimensioni lo ha confermato in modo inequivocabile. Nonostante l’uso di tutte le contromisure possibili via software (brim, draft shield), il pezzo si è deformato e staccato. La causa è duplice: il design open-frame della stampante, che non offre alcuna protezione contro le correnti d’aria della stanza, e la temperatura massima del piatto di 85°C, che è al limite inferiore del range consigliato (100-110°C) per mantenere l’ABS stabile su grandi superfici. La conclusione è netta: per stampare in modo affidabile l’ABS sulla Neptune 4 Max, una camera calda (enclosure) non è un upgrade, ma un prerequisito fondamentale. Senza un involucro che mantenga una temperatura ambiente controllata e costante intorno al pezzo, la compatibilità con l’ABS rimane una promessa sulla carta, difficilmente realizzabile nella pratica per oggetti di dimensioni medio-grandi.

Domare il TPU: strategie per la stampa di filamenti flessibili

Se la stampa dell’ABS rappresenta il tallone d’Achille della Neptune 4 Max, la gestione dei filamenti flessibili come il TPU ne è invece uno dei punti di forza più brillanti e, forse, inaspettati. Il TPU è un materiale simile alla gomma, apprezzato per la sua elasticità e resistenza agli urti. Tuttavia, la sua stessa morbidezza lo rende un incubo per molte stampanti, specialmente quelle con estrusore di tipo Bowden. Il lungo percorso nel tubo di teflon e la mancanza di un vincolo stretto vicino all’ingranaggio di spinta fanno sì che il filamento, invece di essere spinto nell’ugello, si pieghi e si aggrovigli, causando un intasamento.

Qui entra in gioco l’eccellente design dell’estrusore Direct Drive a doppio ingranaggio della Neptune 4 Max. Il percorso del filamento tra gli ingranaggi di spinta e l’hotend è estremamente corto e ben vincolato. Questo non lascia al filamento flessibile alcuna possibilità di flettersi o di trovare vie di fuga. La presa salda dei due ingranaggi, inoltre, garantisce una spinta costante senza slittamenti. Grazie a questa solida base hardware, stampare in TPU diventa un processo sorprendentemente gestibile, a patto di adottare le giuste impostazioni nello slicer. Per il mio test della cover per smartphone, ho seguito alcune regole fondamentali per i flessibili. Ho ridotto la velocità di stampa a un conservativo 40-60 mm/s per dare al materiale il tempo di estrudersi senza eccessiva pressione. Ho aumentato leggermente la temperatura di estrusione per rendere il TPU più fluido. Ma la modifica più importante è stata sulla retrazione: ho impostato una distanza molto breve (0.8 mm) e una velocità bassa, poiché retrazioni rapide e lunghe possono “stirare” il filamento e causare problemi. Il risultato è stato eccellente, dimostrando che la Neptune 4 Max non è solo una macchina per grandi volumi, ma anche una piattaforma versatile e capace, in grado di eccellere dove molte concorrenti nella stessa fascia di prezzo falliscono miseramente.

Ottimizzare il flusso di lavoro: profili personalizzati su OrcaSlicer

Affidarsi ai profili di default di uno slicer è come guidare un’auto sportiva senza mai disattivare i controlli di trazione: si arriva a destinazione, ma non si sperimenta mai il vero potenziale del mezzo. Questo è particolarmente vero per la Elegoo Neptune 4 Max quando abbinata a OrcaSlicer. Come ho accennato, i profili predefiniti sono un punto di partenza deludente. Per sbloccare la vera qualità di cui la macchina è capace, è indispensabile intraprendere un percorso di calibrazione. Fortunatamente, OrcaSlicer integra una suite di test guidati che rendono questo processo metodico e accessibile.

Il primo passo è stata la Temperature Tower. Questo test stampa una piccola torre a diverse temperature, permettendo di identificare visivamente quella che produce la migliore adesione tra i layer e la finitura superficiale più pulita per una specifica bobina di filamento. Successivamente, ho eseguito la calibrazione del Flow Rate (o Extrusion Multiplier). Questo test aiuta a determinare la quantità esatta di materiale da estrudere. Un valore errato può portare a sotto-estrusione (spazi tra le linee) o sovra-estrusione (superfici ruvide e dettagli impastati). Il passo successivo, e forse il più importante per una macchina Klipper, è stato il Pressure Advance (PA) Tuning. Il PA è un algoritmo che compensa la pressione del filamento all’interno dell’ugello durante le accelerazioni e le decelerazioni. Una corretta calibrazione del PA si traduce in angoli incredibilmente nitidi e nell’eliminazione di rigonfiamenti e vuoti all’inizio e alla fine delle linee. Infine, ho affinato la retrazione con una serie di test specifici per trovare la combinazione perfetta di distanza e velocità che eliminasse completamente lo stringing (i sottili fili di plastica lasciati durante gli spostamenti della testa di stampa).

Questo processo, che ha richiesto diverse ore di stampa e misurazioni, ha trasformato i risultati da “accettabili” a “eccellenti”. È un investimento di tempo che consiglio caldamente a qualsiasi possessore di questa stampante. La Neptune 4 Max non è una macchina “plug-and-print” nel senso più stretto del termine; è piuttosto una piattaforma ad alte prestazioni che ricompensa generosamente l’utente disposto a imparare e a ottimizzare.

Connettività e controllo remoto: L’esperienza via Wi-Fi e LAN

Nell’era della connettività, gestire una stampante 3D tramite il continuo inserimento e rimozione di una chiavetta USB sembra un’operazione anacronistica. La Elegoo Neptune 4 Max, grazie al suo cuore Klipper, offre un’esperienza d’uso decisamente più moderna e fluida, grazie alle sue opzioni di connettività di rete. La stampante è dotata sia di una porta LAN/Ethernet per una connessione cablata stabile, sia di un’antenna Wi-Fi inclusa nella confezione per la connettività wireless. La configurazione è semplice: dal menu del touchscreen si seleziona la propria rete Wi-Fi e si inserisce la password. Una volta connessa, la stampante ottiene un indirizzo IP, che diventa la chiave per sbloccare il controllo remoto.

Digitando questo indirizzo IP in un browser web su qualsiasi computer collegato alla stessa rete, si accede all’interfaccia completa di Fluidd/Mainsail. Questo cambia radicalmente il flusso di lavoro. Lo slicer, come OrcaSlicer, può essere configurato per comunicare direttamente con la stampante. Ciò significa che, una volta completato il G-code, è possibile inviarlo alla macchina con un solo clic, senza più bisogno di supporti fisici. Ma i vantaggi non si fermano qui. Dall’interfaccia web è possibile avviare, mettere in pausa e fermare le stampe, monitorare in tempo reale le temperature di ugello e piatto tramite grafici dettagliati, e visualizzare un’anteprima del pezzo in stampa con l’avanzamento strato per strato. Si ha accesso completo alla console, si possono modificare i file di configurazione e, se si installa una webcam USB (non inclusa), è persino possibile monitorare visivamente la stampa da un’altra stanza. Questa capacità di controllo remoto trasforma la stampante da un dispositivo isolato a un vero e proprio appliance di rete, migliorando enormemente la comodità e l’efficienza, specialmente per chi gestisce stampe lunghe che durano molte ore o addirittura giorni.

Vibrazioni e risonanza: gestire l’Input shaping per la qualità

Uno dei maggiori ostacoli alla stampa 3D ad alta velocità è un fenomeno fisico chiamato risonanza. Ogni struttura meccanica ha delle frequenze naturali alle quali tende a vibrare. Quando i movimenti rapidi e i cambi di direzione della stampante eccitano queste frequenze, il telaio e le parti mobili iniziano a vibrare. Queste vibrazioni si trasferiscono alla testa di stampa, che invece di depositare il filamento in una linea retta, lo fa con una leggera oscillazione. Il risultato è un artefatto visivo noto come ringing o ghosting: delle onde o delle “ombre” che appaiono sulla superficie della stampa, specialmente dopo angoli e spigoli. Su una macchina massiccia come la Neptune 4 Max, con un pesante piatto che si muove avanti e indietro, questo problema sarebbe catastrofico a velocità elevate.

La soluzione è una delle funzionalità più potenti di Klipper: l’Input Shaping. Invece di cercare di eliminare le vibrazioni con rinforzi meccanici (che comunque aiutano), l’Input Shaping le combatte via software. L’idea è quella di “insegnare” al firmware quali sono le frequenze di risonanza della macchina. Una volta conosciute, Klipper modifica i comandi di movimento inviati ai motori in modo da “pre-compensare” le vibrazioni, annullandole prima ancora che si manifestino. Per fare ciò, la Neptune 4 Max è dotata di sensori di accelerazione integrati sugli assi X e Y. La procedura di calibrazione, avviabile dal menu, è affascinante da osservare: la stampante scuote metodicamente la testa di stampa e il piatto a una serie di frequenze crescenti, mentre i sensori misurano la risposta vibratoria. Al termine del processo, che dura pochi minuti, il firmware ha un’impronta digitale precisa delle risonanze della macchina e può applicare l’algoritmo di compensazione più adatto. L’effetto sulla qualità di stampa è quasi magico. Le stampe eseguite prima della calibrazione mostrano un ghosting evidente, mentre quelle successive sono incredibilmente pulite e nitide. È fondamentale eseguire questa calibrazione con la stampante posizionata sulla sua superficie di lavoro definitiva e stabile, poiché qualsiasi cambiamento nell’ambiente può alterare le frequenze di risonanza. L’Input Shaping è la tecnologia chiave che permette a un “bed-slinger” di competere nel mondo dell’alta velocità.

Manutenzione e usura: cosa aspettarsi a lungo Ttrmine

Una stampante 3D, soprattutto una che opera a velocità e su scale così grandi, non è un elettrodomestico che si può dimenticare dopo l’installazione. È una macchina utensile che richiede controlli e manutenzione periodici per mantenere le sue prestazioni nel tempo. Acquistare una Elegoo Neptune 4 Max significa impegnarsi in un rapporto a lungo termine con la propria attrezzatura. Il componente che richiederà più attenzione è senza dubbio il sistema di movimento basato su ruote in POM. Durante le prime centinaia di ore di stampa, è normale osservare una fine polvere nera o bianca accumularsi intorno alle ruote e sui profilati di alluminio. Questo è il risultato del normale processo di “rodaggio”, durante il quale le ruote si adattano perfettamente al profilo delle guide. Questa polvere va pulita regolarmente. Con l’usura, le ruote potrebbero sviluppare un leggero gioco. Per questo, è fondamentale controllare periodicamente la tensione delle ruote regolabili (quelle con il dado eccentrico) e stringerle quel tanto che basta per eliminare ogni oscillazione, senza però renderne difficile lo scorrimento.

Anche le cinghie degli assi X e Y sono soggette a un naturale allungamento nel tempo. Cinghie allentate possono causare imprecisioni dimensionali e artefatti come il layer shifting. Fortunatamente, la Neptune 4 Max è dotata di comode manopole per la tensionatura delle cinghie, che rendono questa operazione rapida e semplice. Un controllo e un’eventuale regolazione ogni paio di mesi di uso intenso sono una buona pratica. L’ugello in ottone, essendo un materiale relativamente morbido, si consumerà con il tempo, specialmente se si stampano filamenti abrasivi (come quelli caricati con fibra di carbonio o legno). La sostituzione dell’ugello è un’operazione di manutenzione standard e relativamente economica. Infine, è importante tenere d’occhio gli aggiornamenti firmware rilasciati da Elegoo. Come dimostrato dall’esperienza di molti utenti, le prime versioni del software possono contenere bug che vengono risolti con aggiornamenti successivi. Considerare la Neptune 4 Max come un sistema dinamico, che richiede piccole ma costanti attenzioni, è l’approccio giusto per garantirsi stampe di alta qualità e affidabilità per anni a venire.

Confronto sul campo: Neptune 4 Max contro i rivali diretti

Per comprendere appieno il posizionamento della Elegoo Neptune 4 Max sul mercato, è essenziale confrontarla con i suoi principali concorrenti. Il suo rivale più diretto per dimensioni e aspirazioni è la Creality K1 Max. Sebbene entrambe puntino al segmento “grande formato e alta velocità”, lo fanno con filosofie diverse. La K1 Max è una stampante CoreXY, una cinematica più complessa e costosa, ma intrinsecamente più adatta alle alte accelerazioni perché il piatto di stampa si muove solo verticalmente. È inoltre una macchina completamente chiusa, il che la rende superiore per la stampa di materiali come l’ABS fin da subito. Tuttavia, il suo volume di stampa è significativamente inferiore (300x300x300 mm) e il suo prezzo è generalmente più alto. La K1 Max offre un’esperienza più “elettrodomestico”, più rifinita, mentre la Neptune 4 Max punta tutto sul volume e sul rapporto prezzo/prestazioni.

Un altro concorrente interessante è la Sovol SV08. Anche questa è una macchina CoreXY basata su Klipper, spesso apprezzata per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, la SV08 è notoriamente una stampante che richiede un maggior grado di intervento da parte dell’utente, quasi un “kit avanzato” che necessita di modifiche e messe a punto per dare il meglio di sé. La Neptune 4 Max, pur richiedendo calibrazione, offre un’esperienza d’uso più integrata e accessibile “out of the box”.

Infine, è impossibile non menzionare le stampanti di Bambu Lab, come la P1S. Sebbene non competano direttamente sul volume di stampa (essendo molto più piccole), hanno stabilito un nuovo standard di riferimento per velocità, qualità e, soprattutto, facilità d’uso. Una Bambu Lab è quanto di più vicino esista a un’esperienza “premi e stampa”. Il confronto è illuminante: con la Neptune 4 Max, si scambia la perfezione e l’automazione quasi totale di una Bambu Lab per un volume di stampa enormemente superiore a un prezzo inferiore. La Neptune 4 Max non cerca di essere la stampante migliore in assoluto, ma si ritaglia una nicchia ben precisa e quasi incontrastata: quella di offrire il massimo volume di stampa possibile per euro speso, accettando i compromessi che questa scelta comporta.

Funzionalità

Oltre alle prestazioni di stampa pure, la Elegoo Neptune 4 Max integra una serie di funzionalità “quality of life” che sono diventate uno standard de facto nel settore e che rendono l’esperienza d’uso quotidiana più fluida e sicura. Tra queste, spicca il sensore di fine filamento. Posizionato sul portale superiore, questo piccolo dispositivo rileva la presenza del filamento. Se la bobina si esaurisce durante una stampa, il sensore invia un segnale alla scheda madre, che mette automaticamente in pausa il lavoro, parcheggia la testa di stampa e attende l’intervento dell’utente. Questo permette di caricare una nuova bobina e riprendere la stampa esattamente da dove si era interrotta, salvando stampe di molte ore da un fallimento certo. Un’altra funzione salvavita, specialmente per chi vive in zone con una rete elettrica instabile, è la ripresa della stampa in caso di interruzione di corrente. La stampante memorizza costantemente la sua posizione e lo stato del lavoro. Se la corrente viene a mancare, al riavvio la macchina chiederà all’utente se desidera continuare la stampa interrotta. Sebbene non sia infallibile al 100% (un’interruzione prolungata può far raffreddare il piatto e staccare il pezzo), nella maggior parte dei casi funziona egregiamente. Infine, un dettaglio spesso sottovalutato ma estremamente utile è il sistema di illuminazione a LED integrato. Una striscia LED illumina l’intero piatto di stampa dall’alto, mentre un LED più piccolo è montato direttamente sulla testa di stampa, proiettando luce sull’ugello. Questo permette di monitorare facilmente l’andamento del primo strato e di controllare la stampa anche in ambienti poco illuminati, senza dover usare una torcia.

Pregi e difetti

Dopo settimane di test intensivi, è possibile distillare l’essenza della Elegoo Neptune 4 Max in una serie di punti chiave che ne riassumono i punti di forza e le debolezze intrinseche. Questa macchina è un esercizio di compromessi mirati, dove ogni pregio è spesso il rovescio della medaglia di un difetto.

Pregi

Volume di stampa colossale : Con i suoi 420x420x480 mm , offre una capacità quasi industriale a un prezzo da hobbista, aprendo le porte a progetti altrimenti impossibili.

Velocità di stampa elevate : Grazie al firmware Klipper pre-installato e a un’elettronica potente, è in grado di completare le stampe in una frazione del tempo rispetto alle macchine di precedente generazione.

Eccellente sistema di estrusione : Il Direct Drive a doppio ingranaggio è robusto, affidabile e gestisce con sorprendente facilità anche i filamenti flessibili come il TPU .

Costruzione solida : Il telaio rinforzato con doppio asse Z e tiranti diagonali garantisce la stabilità necessaria per sfruttare il grande volume e le alte velocità.

Dotazione completa : Funzionalità come il Wi-Fi , il sensore di fine filamento, la ripresa della stampa e il livellamento automatico la rendono una macchina moderna e completa.

Difetti

Requisiti di spazio e stabilità : Le dimensioni imponenti e le vibrazioni generate richiedono un banco di lavoro dedicato, molto solido e spazioso.

Limiti con materiali tecnici : Il design aperto e il piano riscaldato che si ferma a 85°C rendono la stampa di ABS su larga scala estremamente difficile senza un case esterno.

Implementazione di Klipper “nascosta” : L’interfaccia touchscreen è semplice ma limita l’accesso alle funzionalità avanzate di Klipper, che richiedono l’uso dell’interfaccia web.

Rumorosità elevata : Il potente sistema di raffreddamento ausiliario, sebbene efficace, è molto rumoroso quando utilizzato a piena potenza.

Curva di apprendimento : Per ottenere risultati di alta qualità, non è una macchina “plug-and-play”; richiede una significativa fase di calibrazione e messa a punto dei profili dello slicer.

Prezzo

Il prezzo è, senza dubbio, l’argomento più convincente a favore della Elegoo Neptune 4 Max. Al momento della stesura di questa recensione, la stampante si trova sul mercato europeo in una fascia di prezzo che oscilla tra i 350€ e i 470€, a seconda delle promozioni e del rivenditore. Questo posizionamento è estremamente aggressivo, soprattutto se si considera il suo principale punto di forza: il volume di stampa. Se analizziamo il valore della macchina non in termini assoluti, ma attraverso il rapporto costo per centimetro cubo di volume stampabile, la Neptune 4 Max si colloca in una categoria a sé stante, con pochissimi rivali. Concorrenti diretti con cinematiche più avanzate, come la Creality K1 Max, costano significativamente di più offrendo un volume inferiore. Le alternative di marchi noti per la loro facilità d’uso, come Bambu Lab, non offrono nulla di paragonabile in termini di dimensioni in questa fascia di prezzo. Per un utente il cui requisito primario e non negoziabile è la capacità di stampare oggetti di grandi, se non enormi, dimensioni, senza dover investire le cifre richieste da macchine professionali o da complessi kit fai-da-te, il valore offerto dalla Neptune 4 Max è semplicemente eccezionale. È una macchina che democratizza la stampa 3D su larga scala, rendendola accessibile a un pubblico di hobbisti avanzati, maker e piccoli professionisti che fino a poco tempo fa potevano solo sognare un tale volume di lavoro. Al momento è acquistabile su Amazon Italia.

Conclusioni

Al termine di questo lungo percorso di analisi e test, il verdetto sulla Elegoo Neptune 4 Max è chiaro: è una macchina profondamente impressionante, ma altrettanto esigente. Non è la stampante perfetta per tutti, ma per un certo tipo di utente, potrebbe essere la scelta perfetta. È un trionfo di ingegneria focalizzata sul valore, che mantiene la promessa di unire scala e velocità, ma solo a patto che l’utente sia disposto a incontrarla a metà strada, con pazienza, competenza e lo spazio adeguato.

Lo scenario d’uso ideale per questa stampante è quello del maker esperto, del cosplayer che ha bisogno di stampare intere parti di armature in un unico pezzo, o del piccolo imprenditore che deve produrre prototipi in scala 1:1 o piccoli lotti di oggetti funzionali. L’utente ideale stampa prevalentemente in PLA e PETG, ha un banco da lavoro solido come la roccia e, soprattutto, non si spaventa di fronte alla necessità di calibrare, sperimentare e ottimizzare i profili del suo slicer per estrarre ogni goccia di qualità dalla macchina.

La consiglierei senza esitazione a chiunque metta il volume di stampa al primo posto nella lista delle priorità e abbia un budget limitato. Se l’idea di poter stampare un casco integrale in un colpo solo vi entusiasma più della prospettiva di un’esperienza “perfetta” e automatizzata, allora la Neptune 4 Max è la macchina che fa per voi.

Al contrario, non la consiglierei al neofita assoluto che cerca un’esperienza “tira fuori dalla scatola e stampa”, né all’utente che ha la necessità di stampare in modo affidabile e ripetibile grandi oggetti in ABS o altri materiali ad alta deformazione senza voler costruire o acquistare un case esterno. Questi utenti sarebbero serviti meglio da macchine più piccole, chiuse e automatizzate, sebbene a un costo superiore o con un volume di stampa ridotto. La Neptune 4 Max è un gigante potente e capace, ma come tutti i giganti, richiede rispetto e comprensione per essere domato. Maggiori informazioni disponibili sul sito ufficiale.