TIM, per Halloween ritorna TIM xTe 120 Giga Week

L’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di proporre una interessante proposta per celebrare la festività di Halloween. Si tratta in particolare del l’opzione aggiuntiva nota con il nome di TIM xTe 120 Giga Week. Con quest’ultima, gli utenti interessati potranno ricevere un bundle di giga extra per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore per una settimana.

TIM, per Halloween arriva l’opzione aggiuntiva TIM xTe 120 Giga Week

Per festeggiare la festività di Halloween, l’operatore telefonico italiano TIM ha reso disponibile una super proposta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’opzione aggiuntiva denominata TIM xTe 120 Giga Week. Con questa nuova opzione, gli utenti potranno dunque aggiungere alla propria offerta un bundle di giga extra per navigare. Si tratta nello specifico di 120 GB in più, da utilizzare per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione con il 5G Ultra di TIM, quindi alla massima velocità messa a disposizione dall’operatore.

L’opzione aggiuntiva avrà una durata pari ad una settimana dal momento della sua attivazione. Al termine dei sette giorni, l’opzione si disattiverà in maniera automatica. Gli utenti interessati dovranno tuttavia sostenere un costo una tantum pari a 2,99 euro per averla. Il costo si potrà pagare tramite il proprio credito residuo. Questa opzione aggiuntiva, però, non sarà messa a disposizione per tutti. L’operatore, infatti, avviserà i suoi fortunati già clienti selezionati di questa opportunità attraverso vari metodi. I clienti potranno infatti ricevere una apposita notifica attraverso l’applicazione ufficiale dell’operatore, ovvero MyTIM. In alternativa, è poi probabile che i già clienti ricevano un apposito sms da parte dell’operatore con cui sarà possibile attivare l’opzione.

Insomma, con l’opzione aggiuntiva TIM xTe 120 Giga Week i già clienti selezionati dell’operatore telefonico italiano potranno festeggiare la festività legata ad Halloween. Quest’ultima è ormai pressoché imminente, dato che si terrà proprio nella giornata dj domani 31 ottobre 2025.