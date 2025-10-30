Google: avanti tutta per migliorare l’Always On dei Pixel

A quanto pare il team di sviluppo di Google non va mai in vacanza, in base alle ultime indiscrezioni trapelate online, sembra infatti che gli sviluppatori che si occupano di portare avanti gli aggiornamenti per quanto riguarda la gamma Pixel di Google si siano messi al lavoro per andare a migliorare una funzionalità inclusa nell’ultima generazione di smartphone che però non soddisfa completamente gli utenti, stiamo parlando dello schermo sempre acceso, conosciuto soprattutto come Always On display.

Questa funzionalità sostanzialmente permette di mantenere lo schermo sempre acceso mostrando le notifiche presenti ma senza permettere ovviamente di utilizzare l’interfaccia grafica, per farlo infatti serve sbloccare il dispositivo, molti produttori forniscono questa funzionalità con anche tante possibilità di personalizzazione della schermata, Google invece ferma a una semplice visualizzazione molto statica e priva di opzioni, a quanto pare però qualcosa bolle in pentola.

Il team è al lavoro

Analizzando il codice sorgente dell’ultima Build disponibile nel canale Android Canary, sono emerse delle stringhe di codice che lasciano intuire come il team di sviluppo si stia occupando di migliorare l’opzione di personalizzazione della schermata sempre accesa e stia lavorando all’introduzione di qualcosa di nuovo, stiamo parlando di un primo passo in avanti, che probabilmente farà da apriporte ad una sempre migliore personalizzazione.

La stringa di codice sottolinea che Google sta lavorando all’introduzione di un pulsante che consentirà al dispositivo di disattivare in automatico il display sempre acceso quando non rileverà più attività da parte dell’utente, in parole povere quando lo smartphone ad esempio viene poggiato su un mobile e lasciato lì, il display sempre acceso si spegne in modo tale da non consumare energia preziosa inutilmente.

Ovviamente si tratta di una piccola citazione presente all’interno del codice che lasci intuire come il tutto sia ancora in una fase embrionale e necessiti di tanto sviluppo, per vedere qualche elemento concreto servirà a attendere sicuramente ancora molto tempo se non addirittura il prossimo anno.