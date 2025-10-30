“Welcome to Derry”, la serie sotto attacco: pirateria oscurata da intervento AGCOM

Un nuovo colpo alla pirateria digitale scuote il panorama televisivo italiano. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è intervenuta con un ordine d’urgenza per oscurare una rete IPTV pirata che trasmetteva illegalmente Sky Atlantic, compresa la tanto attesa serie “Welcome to Derry”, anche disponibile su NOW. La segnalazione è partita da Sky Italia, che ha denunciato la diffusione non autorizzata dei propri contenuti da parte del sito diaderu.dtsinc.cc. Il rischio era più che reale, dato che dal 27 ottobre al 15 dicembre la serie sarebbe andata in onda in prima visione, e ogni ritardo poteva trasformarsi in una perdita economica ingente.

La minaccia di un pregiudizio grave e irreparabile ha spinto AGCOM a ordinare il blocco immediato del dominio, combattere la pirateria, imponendo il reindirizzamento automatico verso una pagina informativa dell’Autorità. Dietro l’apparente semplicità del sito, un intreccio di server e proxy internazionali, da Islanda a Romania, mascherava una rete criminale capace di vendere accessi a contenuti premium a pochi euro. Un mercato clandestino costruito sulla sottrazione del lavoro altrui.

La trappola digitale contro la pirateria

Il provvedimento, identificato come determina n. 148/25/DDA, impone ai provider italiani di bloccare l’accesso entro 24 ore. Ogni nuova versione del sito verrà oscurata in tempo reale grazie a Piracy Shield, la piattaforma sviluppata con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. In soli 30 minuti, una copia pirata può sparire dal web. Una velocità mai vista prima. È questa la nuova arma contro la distribuzione illegale di serie, film e contenuti live e della pirateria in generale, un meccanismo potente. AGCOM ha evidenziato la sistematicità delle violazioni e il valore economico dei diritti in gioco, sottolineando la necessità di un’azione proporzionata ma immediata. Chi tenta di aggirare il blocco rischia di essere identificato. Le sanzioni arrivano fino a 5.000 euro per gli utenti che accedono ai canali pirata.

Il commissario Massimiliano Capitanio ha descritto la pirateria come “un business delle mafie paragonabile al traffico di droga”. Ogni flusso illegale sottrae risorse allo Stato e mina la credibilità dell’intera industria audiovisiva. Si parla di 12.000 posti di lavoro perduti ogni anno, un prezzo altissimo per un fenomeno apparentemente invisibile. L’intervento di AGCOM conferma che la lotta alla pirateria è ormai tecnologica, rapida e implacabile. Le reti illegali si spengono una dopo l’altra, sotto la pressione di sistemi automatizzati e procedure istantanee. “Welcome to Derry” debutta dunque con una protezione senza precedenti. Rubare contenuti è un crimine, non un gioco.