Gemini trasforma Google Fogli con nuovi strumenti intelligenti

L’intelligenza artificiale è diventata ormai al centro di molte piattaforme, che la sfruttano per integrare nuovi strumenti per migliorare alcuni aspetti delle applicazioni.

In particolare Google, come sappiamo, ha sviluppato un’intelligenza artificiale ottima, Gemini, che è un modello AI di ultima generazione. Pian piano Gemini si sta integrando in tutte le piattaforme dell’ecosistema di Google, migliorando di gran lunga alcune funzioni per rendere le applicazioni più intuitive e semplici da utilizzare per gli utenti.

Adesso è arrivato il turno anche di Google Fogli, piattaforma utile per creare, modificare e anche condividere dei fogli di calcolo. Con l’integrazione dell’intelligenza artificiale Gemini, anche Google Fogli acquisirà degli strumenti in più che li permetteranno di migliorare in maniera significativa le sue funzioni.

Come cambierà Google Fogli con l’integrazione di Gemini?

L’integrazione dell’intelligenza artificiale è ormai un passo indispensabile per tutte le applicazioni, poiché rischierebbero di rimanere indietro rispetto ai competitor.

Google Fogli è già un’ottima piattaforma, con cui gli utenti possono creare dei fogli di calcolo, con tabelle e grafici, ma anche utilizzare delle funzioni e formule matematiche molto complesse. In sostanza, permette di svolgere diverse analisi e calcoli in maniera più veloce e più semplice, rispetto al classico metodo sul foglio cartaceo.

Grazie a Gemini, l’app diventerà sicuramente più intelligente. Con l’AI adesso Google Fogli sarà in grado di fare dei calcoli e utilizzare delle formule molto più complesse, rispetto a quelle passate. Non solo, poiché si potranno analizzare più dati contemporaneamente dalla stessa fonte, senza dover per forza studiare un’informazione o una tabella alla volta, ma si potrà fare un lavoro complessivo, che sarà sicuramente più veloce.

Infine, un’altra funzione da non perdere, sarà quella di permettere agli utenti di generare dei grafici più completi, grazie a informazioni che provengono da più fonti. L’obiettivo di Google è quello di portare la sua applicazione ad un nuovo livello, creando così un alleato in grado di semplificare la vita agli utenti.