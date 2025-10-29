WindTre, per gli ex clienti offerta bomba con 220 GB in 5G

L’operatore telefonico italiano WindTre continuerà a proporre anche per il mese di novembre una fantastica offerta per i suoi ex clienti. Si tratta di una super offerta di rete mobile a basso costo che arriva ad includere ogni mese una quantità davvero enorme du giga per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.
WindTre tenta i suoi ex clienti anche a novembre con una super offerta con 220 giga in 5g
Anche per il mese di novembre 2025 l’operatore telefonico italiano WindTre sta tentando I suoi ex clienti a tornare con una super promozione. Nello specifico, si tratta dell’offerta mobile denominata WindTre GO 220 XXS 5G. Come suggerisce anche il nome, quest’ultima include un bundle stratosferico. Sono inclusi infatti fino ad addirittura 220 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.
Oltre a questo, il bundle dell’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti I numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri. Tutto questo ad un costo esagerato di appena 4,99 euro al mese.