Amazon licenzia 14.000 dipendenti: l’AI modifica il lavoro

Amazon ha confermato ufficialmente una decisione che segna un punto di svolta nel mondo del lavoro digitale. L’azienda ha dichiarato 14.000 licenziamenti. L’annuncio, anticipato da Reuters e CNBC, è arrivato nelle scorse ore e, anche se il numero è inferiore ai 30.000 inizialmente ipotizzati, resta comunque impressionante. La causa principale? L’avvento dell’AI. La nuova tecnologia che sta trasformando i processi interni e modificando radicalmente le necessità operative del colosso fondato da Jeff Bezos.

Amazon, AI e lavoro: tra efficienza e rischio umano

La dirigente Beth Galetti, senior executive, ha spiegato che i tagli non derivano da una crisi finanziaria, bensì da un cambiamento strategico. Amazon, dunque, non sta riducendo il personale per necessità, ma per adattarsi a un futuro dominato dall’automazione. L’obiettivo? Creare una struttura più agile e ottimizzata, dove l’IA svolgerà sempre più compiti. Tanto che l’ uomo dovrà occuparsi solo di attività strategiche e creative.

Tale decisione però apre interrogativi profondi sul rapporto tra tecnologia e occupazione. Nel senso che è vero che l’IA promette efficienza, ma al prezzo di un impatto sociale ancora difficile da misurare. L’azienda non ha ancora chiarito quali reparti saranno coinvolti, ma fonti interne parlano di una riduzione degli strati burocratici e del personale amministrativo. Ai dipendenti colpiti verranno concessi 90 giorni per cercare altre posizioni all’interno del gruppo, ma non tutti riusciranno a ricollocarsi. E mentre Galetti assicura che nel 2026 sono previste nuove assunzioni, resta aperta la possibilità di un secondo round di tagli in futuro.

Secondo gli analisti, questi licenziamenti rappresentano un segnale potente. L’AI non è più un supporto, ma una forza di sostituzione reale. Amazon è solo la prima di una lunga serie di multinazionali che stanno modificando la propria forza lavoro alla luce delle nuove tecnologie generative. La società, in perfetta salute economica e con ricavi in crescita, sceglie così di anticipare i tempi, accettando il rischio di una critica reputazionale pur di mantenere la leadership nell’innovazione.