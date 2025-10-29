Ad
mercoledì, Ottobre 29, 2025
Instagram integra l’intelligenza artificiale nelle Storie: editing immediato e creativo

scritto da Felice Galluccio
Instagram introduce l’intelligenza artificiale nelle Storie, con strumenti per modificare foto tramite testo e nuovi effetti creativi integrati direttamente nell’app.

Meta amplia l’uso dell’intelligenza artificiale su Instagram e lo fa introducendo per la prima volta funzioni di editing basate su AI direttamente nelle Storie. Con l’ultimo aggiornamento, gli utenti possono modificare le foto in modo semplice e naturale, utilizzando comandi testuali per aggiungere, togliere o cambiare elementi dell’immagine, senza mai uscire dall’app.

Fino a oggi queste funzioni erano riservate al chatbot Meta AI, ma la loro integrazione all’interno di Instagram segna un passaggio importante verso un utilizzo più immediato. L’obiettivo è offrire un’esperienza creativa più fluida, accessibile a chiunque desideri personalizzare le proprie immagini in pochi secondi.

L’attivazione avviene in modo diretto: caricando una nuova foto nelle Storie tramite il tasto “+”, compare la nuova icona a forma di pennello. Da qui si accede alle tre opzioni principali: “aggiungi”, “rimuovi” o “cambia”, ciascuna pensata per permettere all’AI di intervenire in modo mirato sul contenuto.

Editing AI: cosa si può fare e cosa sapere

Le possibilità sono numerose. È possibile eliminare oggetti o persone indesiderate da uno scatto, cambiare il colore dei capelli, modificare lo stile dei vestiti o trasformare completamente l’immagine con temi creativi. Tutto avviene tramite brevi istruzioni testuali, in un’interfaccia che funziona in modo simile a una chat.

Instagram propone anche preset visivi già pronti, come effetti in stile manga, grafica 8-bit o filtri ispirati al mondo videoludico. Si tratta di strumenti pensati per spingere la creatività, con risultati che possono essere immediatamente condivisi.

Va però considerato un aspetto importante: l’uso di queste funzioni comporta l’accettazione dei Termini di Servizio AI di Meta, che autorizzano l’analisi dei volti e delle immagini per generare i contenuti richiesti.

Il rilascio globale delle funzioni AI per le Storie è già in corso su Android e iOS. Chi non le visualizza ancora può semplicemente aggiornare Instagram all’ultima versione o attendere il completamento della distribuzione.

