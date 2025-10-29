BMW iX3 M, il SUV elettrico sportivo prende forma

BMW si prepara a portare la sportività della divisione M nel mondo dell’elettrico con la futura iX3 M. Si tratta di un versione ad alte prestazioni del SUV a zero emissioni già presentato lo scorso Settembre. Il nuovo modello è stato avvistato su strada durante una sessione di test. Alcune foto trapelate online ne hanno mostrato già qualche caratteristica come linee più aggressive e altri dettagli che ne sottolineano il carattere sportivo.

Pur essendo ancora coperta da pesanti camuffature, la vettura rivela un paraurti ridisegnato, una griglia più pronunciata e un diffusore posteriore maggiorato. Tutti elementi che confermano la volontà di differenziare esteticamente questa variante dalla iX3 standard. A completare il look vi sono cerchi in lega, pneumatici ribassati e pinze freno verniciate in blu, altro segno distintivo dei modelli sportivi della casa di Monaco. Il linguaggio stilistico resta quello della Neue Klasse. Parliamo della nuova filosofia di design che guiderà la transizione elettrica del marchio nei prossimi anni.

BMW iX3 M: oltre 470CV e prestazioni da vera sportiva elettrica

Sul fronte tecnico, BMW non ha ancora rivelato i dettagli ufficiali. Secondo le prime indiscrezioni però la iX3 M supererà ampiamente le prestazioni della iX3 50 xDrive, attualmente al vertice della gamma. Quest’ultima monta due motori elettrici con 469CV e 645Nm di coppia. Prevede poi un’accelerazione da 0 a 100km/h in 4,9 secondi e una velocità massima limitata a 210km/h.

La nuova versione-M però dovrebbe spingersi oltre, sia in termini di potenza sia di dinamica di guida. È probabile che il sistema propulsivo rimanga alimentato dalla batteria da 108,7kWh, anche se l’autonomia, oggi stimata intorno agli 800km, potrebbe ridursi leggermente a causa dell’aumento delle prestazioni.

Il debutto ufficiale della BMW -iX3M è atteso non prima del 2027. Esattamente quando il SUV elettrico potrebbe rappresentare, a tutti gli effetti,la punta di diamante della nuova gamma M a zero emissioni. Insomma, con questo progetto, BMW conferma la sua strategia di elettrificazione ad alte prestazioni, mantenendo vivo lo spirito sportivo che da sempre la contraddistingue.