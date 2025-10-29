Samsung Galaxy TriFold: debutto limitato a pochi Paesi, e non è un caso

Secondo il leaker Evan Blass, il primo smartphone tri-fold di Samsung sarà venduto solo in pochi mercati: Corea del Sud, Cina, Singapore, Taiwan e, con buona probabilità, Emirati Arabi Uniti. Restano fuori l’Europa e il Nord America, inclusi gli Stati Uniti. Una scelta che smentisce le indicazioni circolate in precedenza (citata anche da CNN) su un possibile lancio americano, e che conferma l’approccio prudente dell’azienda quando propone form factor sperimentali.

Strategia ridotta, come già visto con altri modelli

Il perimetro ristretto non è inedito: il Galaxy Z Fold 6 SE è stato commercializzato soltanto in Corea e Cina. Il TriFold, più complesso per natura, segue la stessa logica. Secondo le informazioni circolate, la produzione iniziale si fermerebbe a circa 50.000 unità, un volume che lascia intendere aspettative caute sulla domanda e l’intenzione di osservare il comportamento del mercato prima di un’eventuale estensione.

Prezzo e posizionamento

Il cartellino atteso si aggira sui 3.000 dollari. Una cifra importante, che limita fisiologicamente la platea e rafforza l’idea di un rollout misurato. Il dispositivo si piega in due punti e punta a offrire un’esperienza più tablet-like rispetto alla linea Galaxy Z Fold, che adotta un’unica cerniera: è, di fatto, la più grande discontinuità nella gamma dai tempi del primo foldable del 2019.

Tempistiche e presentazione

Il TriFold dovrebbe essere svelato il mese prossimo all’APEC Summit. Stando alle anticipazioni, sarà esposto sotto vetro, senza prove pratiche per la stampa, con disponibilità commerciale entro fine anno. Sul nome definitivo circolano più ipotesi: Galaxy G Fold, Multifold 7 o una nuova denominazione.

Perché il debutto limitato può avere senso

I clienti statunitensi potrebbero attendere a lungo prima di vedere i tri-fold in vendita: Huawei è stata la prima a portare un progetto simile sul mercato, ma i suoi telefoni non sono distribuiti negli USA. Per Samsung, il “soft launch” permette di verificare durata delle cerniere, resa del pannello e accoglienza del pubblico prima di un’espansione globale. Gli early adopter potrebbero restare delusi dall’esclusività geografica, ma un esordio controllato riduce il rischio di ripetere le difficoltà incontrate dalla prima generazione di pieghevoli.