iPhone 18, Apple punta a un Camera Control più semplice e meno costoso

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe lavorando a una versione semplificata del tasto Camera Control che debutterà con la futura serie iPhone 18. L’informazione arriva dal leaker cinese Instant Digital, che ha anticipato un cambiamento pensato per ridurre i costi di produzione e di manutenzione, senza rinunciare alla qualità d’uso.

L’attuale tasto, introdotto con iPhone 17, utilizza due tipologie di sensori: uno capacitivo, che rileva tocchi e scorrimenti, e uno di pressione, che riconosce l’intensità del tocco. Apple, con la nuova generazione, avrebbe deciso di eliminare il primo, mantenendo solo il sensore di pressione come unico sistema di controllo. Questo componente sarà in grado di distinguere i tocchi leggeri dalle pressioni più marcate e perfino i gesti di scorrimento, garantendo un’esperienza d’uso pressoché identica a quella attuale.

Una scelta dettata da efficienza e sostenibilità economica

La decisione non rappresenta un passo indietro, ma una semplificazione mirata. Il sistema a doppio sensore utilizzato sulla serie precedente si è rivelato complesso e costoso, sia in fase di produzione che di riparazione. Rimuovendo lo strato capacitivo, Apple punta a ridurre i costi e al tempo stesso a migliorare l’affidabilità del tasto, che in alcuni casi avrebbe richiesto interventi di manutenzione onerosi.

Lo stesso Instant Digital aveva già smentito l’ipotesi di una rimozione totale del tasto, chiarendo che il progetto di Apple va nella direzione di un affinamento tecnico, non di una rinuncia. Il nuovo sistema dovrebbe quindi mantenere le stesse funzionalità fotografiche, ma con un design più snello e un’architettura interna più semplice.

Uno sguardo al futuro del design Apple

Guardando oltre, il leaker suggerisce che nelle generazioni successive il Camera Control potrebbe evolversi ulteriormente grazie all’uso di ceramiche piezoelettriche, in grado di offrire feedback aptici localizzati. Questa tecnologia, ancora in fase di sviluppo, sarebbe parte del percorso che porterà ai futuri tasti a stato solido, previsti per un modello celebrativo del ventesimo anniversario di iPhone.

La nuova serie iPhone 18, che includerà le varianti Air, Pro, Pro Max e il modello pieghevole, è attesa per settembre 2026.