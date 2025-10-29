Samsung aggiorna Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra: arrivano le patch di sicurezza di ottobre

Con qualche settimana di ritardo rispetto al solito, Samsung ha avviato in Italia la distribuzione del nuovo aggiornamento mensile per i suoi smartphone di punta. Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra. L’update è basato sui firmware S93*BXXS6BYIF. E introduce le patch di sicurezza di ottobre 2025. Un pacchetto da oltre 550 MB su S25 Ultra. Un segno quindi di un intervento piuttosto sostanzioso anche se non accompagnato da grandi novità visibili.
Il ritardo è dovuto al recente lancio di Android 16 e della One UI 8. Che hanno richiesto a Samsung di concentrare risorse sullo sviluppo dei nuovi aggiornamenti di sistema. Ora, però, la situazione si normalizza. Finalmente il rollout è ufficialmente iniziato anche per il mercato italiano.
In attesa della One UI 8.5 sui Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra. E anche dei Galaxy S26
Secondo il bollettino diffuso dall’azienda, le nuove patch correggono 14 vulnerabilità CVE legate al sistema Android e 20 vulnerabilità SVE specifiche dei dispositivi Samsung. Nessuna di queste è classificata come “critica”. Ma l’update include anche bugfix generali e ottimizzazioni di stabilità. Come spesso accade, il changelog ufficiale non entra nei dettagli, ma l’obiettivo è chiaro. Migliorare l’affidabilità complessiva del sistema e ridurre i rischi di sicurezza.
Chi spera in cambiamenti più consistenti dovrà attendere qualche settimana ancora. La beta della One UI 8.5 è attesa entro fine novembre e dovrebbe debuttare proprio sulla serie Galaxy S25, prima di arrivare su altri modelli. La versione stabile, invece, dovrebbe essere lanciata insieme ai Galaxy S26, previsti per il primo trimestre del 2026.
La nuova interfaccia promette un’ulteriore evoluzione dell’esperienza utente, con funzioni migliorate di personalizzazione e integrazioni più profonde con l’intelligenza artificiale di Samsung. Pur mantenendo la base Android 16.
Nel frattempo, chi possiede uno smartphone della serie S25 può scaricare l’aggiornamento già ora. Basta aprire Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa, oppure collegare il dispositivo al PC tramite Smart Switch. Se l’update non è ancora disponibile, vale la pena riprovare dopo qualche ora: il rilascio procede a scaglioni.