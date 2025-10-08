Amazon SHOCK: in regalo Samsung Galaxy S25 Ultra con sconto di 600 euro

Amazon è pronta a riservare nuove grandissime sorprese a tutti i consumatori con questa Festa delle Offerte Prime (che terminerà stasera), difatti è possibile pensare di acquistare il Samsung Galaxy S25 Ultra, must-have e top di gamma degli ultimi mesi, con un risparmio decisamente notevole rispetto al listino iniziale.

Il consumatore si ritrova a tutti gli effetti a abbracciare un dispositivo tra i più interessanti di sempre, caratterizzato dalla presenza di un display di grandi dimensioni, addirittura 6,9 pollici di diagonale, con risoluzione 1440 x 3120 pixel, passando per densità di 500 ppi, è un Dynamic AMOLED 2X che raggiunge un refresh rate a 120Hz, oltre a 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Armor 2.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock che si estende fino a 4,47GHz, sempre ricordando essere accompagnato dalla presenza di una GPU Adreno 830, con alle spalle una configurazione che si completa con 12GB di RAM. La memoria interna, per non abbassarne di troppo la velocità, non è espandibile con microSD. Nulla da dire per quanto riguarda il comparto fotografico, a tutti gli effetti uno dei migliori in circolazione, essendo composto da 4 sensori differenti: un principale da 200 megapixel, che viene affiancato da 2 sensori da 50 megapixel, rispettivamente ultragrandangolare e teleobiettivo, per poi completarsi con un ulteriore teleobiettivo da 10 megapixel.

Approfittate subito del canale Telegram dedicato alle offerte Amazon con i codici sconto gratis e tutti i migliori sconti di oggi, lo trovate qui.

Samsung Galaxy S25 Ultra, lo sconto è fuori di testa

Il prezzo del Samsung Galaxy S25 Ultra è davvero folle, difatti in questi giorni i consumatori si ritrovano a poter investire un quantitativo di denaro decisamente ridotto rispetto al prezzo originario. Si parte da 1499 euro di listino, per scendere di circa 600 euro, arrivando così a dover sostenere un investimento finale corrispondente a 869 euro, per la variante da 256GB di memoria interna. L’acquisto è da effettuare subito qui.