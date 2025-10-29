Google Play Protect: in arrivo una pagina dedicata alle app non sicure individuate da Live Threat Detection

Google Play Protect

Google continua a rafforzare la sicurezza di Android con nuove funzioni pensate per migliorare la protezione in tempo reale dei dispositivi. L’ultima novità riguarda Play Protect e in particolare la componente Live Threat Detection, il sistema che utilizza l’intelligenza artificiale per identificare app malevole o comportamenti sospetti direttamente sullo smartphone.

Secondo le ultime scoperte, Google starebbe sviluppando una pagina dedicata alle app potenzialmente dannose rilevate da Play Protect, rendendo più trasparente e immediata la gestione delle minacce digitali da parte degli utenti.

Una nuova sezione per le app non sicure

La novità è stata individuata analizzando la versione U.43.playstore.pixel3.819384620 del componente di sistema Google Play Protect Services, ovvero il motore che lavora dietro le quinte del sistema di sicurezza di Android.

Nel codice, il ricercatore AssembleDebug ha trovato riferimenti a una nuova pagina di impostazioni dedicata proprio alle app considerate rischiose. Questa sezione dovrebbe elencare tutte le applicazioni rilevate come minaccia, fornendo dettagli sulle motivazioni della segnalazione e offrendo all’utente la possibilità di rimuoverle, metterle in quarantena o segnalare falsi positivi. In sostanza, Play Protect non si limiterà più a inviare un semplice avviso temporaneo, ma diventerà una vera e propria dashboard di sicurezza, dove sarà possibile controllare lo stato di salute digitale del proprio dispositivo.

Come funziona Live Threat Detection

Introdotta ufficialmente nel novembre 2024 e presentata al Google I/O 2024, la funzione Live Threat Detection rappresenta una delle evoluzioni più significative della sicurezza Android. Utilizza modelli di intelligenza artificiale on-device, ossia eseguiti direttamente sullo smartphone, per monitorare in tempo reale il comportamento delle app installate. Se viene rilevato un pattern sospetto — come tentativi di accesso anomalo a dati sensibili, comunicazioni di rete non autorizzate o uso improprio dei permessi di sistema — l’utente riceve un avviso immediato, con istruzioni chiare su come agire per proteggersi.

Con il prossimo aggiornamento, Live Threat Detection potrebbe inoltre introdurre nuovi tipi di avvisi, come quello che segnala se un’app “può monitorare la posizione o l’attività del dispositivo”, una misura aggiuntiva pensata per contrastare spyware e tracker nascosti.