Apple iPad con A16 è da acquistare subito oggi su AMAZON

Arriva la migliore occasione del momento, la soluzione che tutti stavano aspettando nell’idea di poter risparmiare al massimo sull’acquisto di un tablet Apple, difatti in questi giorni su Amazon è possibile pensare di acquistare Apple iPad con chip A16, pagandolo decisamente meno del solito o del listino iniziale a cui siamo solitamente abituati.

Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 11 pollici, si tratta del solito ottimo Liquid Retina con risoluzione elevata, colori estremamente precisi e affidabili, oltre a cornici molto sottili. A conti fatti, considerando la fascia di prezzo di posizionamento, lo possiamo quasi definire il miglior pannello in commercio, combinato con il processore Apple A16, che amplia sicuramente le possibilità di utilizzo, rendendo il device estremamente versatile e facile da utilizzare in molteplici ambiti.

Nella parte posteriore possiamo trovare un sensore fotografico da 12 megapixel, che viene replicato anche frontalmente, per spaziare poi verso tanta tecnologia in termini di connettività: WiFi 6 dual-band, ma anche bluetooth e chip GPS integrato. La versione che vi proponiamo in promozione non prevede la presenza della connessione 4G, il che significa che per collegarsi alla rete sarà sempre necessario fare affidamento diretto sul WiFi.

Apple iPad, arriva lo sconto migliore su Amazon

Grande opportunità di acquisto per l’Apple iPad di ultima generazione, la versione con chip A16, e precisamente 128GB di memoria interna con connessione solo WiFi, può difatti essere vostra con un investimento finale di soli 339 euro, contro i 389 euro previsti in origine di listino. Premete qui per effettuare l’acquisto.

Gli utenti interessati all’acquisto devono comunque sapere essere disponibili più colorazioni, tutte in vendita allo stesso prezzo, pensate per rendere l’esperienza il più vicina possibile alle proprie esigenze e necessità, oltre che personalizzabile a piacimento.