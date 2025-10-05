Ad
Microsoft rinnova Edge e Teams: più sicurezza e controlli

In arrivo nuove funzionalità per Edge e Teams per migliorare l’esperienza su browser, con un occhio alla privacy.

scritto da Manuela Poidomani
Microsoft continua ad aggiornare i suoi strumenti chiave, Edge e Teams, con nuove funzioni attese per i prossimi mesi. Partendo da Teams, l’attenzione si concentra sulla gestione della registrazione delle riunioni. Fino ad oggi, chi avviava la registrazione di una videochiamata uno-a-uno era tenuto ad avvisare verbalmente il partecipante. Con l’aggiornamento previsto a novembre 2025, tutto sarà più automatizzato. Se abilitato dall’amministratore IT, Teams disattiverà in automatico audio e video dell’interlocutore. Mostrando un messaggio che richiede il consenso esplicito alla registrazione.

Oltre alle novita su Teams, Edge protegge l’utente con revoca automatica per estensioni pericolose

Nel frattempo, Microsoft ha annunciato piccoli ma significativi miglioramenti grafici e organizzativi. Da questo mese sarà possibile aggiungere app direttamente ai Canali Condivisi. Mentre da novembre gli utenti potranno inserire emoji nei nomi delle sezioni delle chat e dei canali. Si tratta di dettagli che puntano a rendere l’esperienza più fluida, creativa e ordinata, specialmente in ambienti di lavoro sempre più digitalizzati.

Anche il browser Microsoft Edge si prepara a un aggiornamento importante in ambito sicurezza. A partire da novembre 2025, sarà introdotto un sistema in grado di revocare automaticamente i permessi concessi alle estensioni sospette. In particolare quelle installate tramite sideload. Ovvero caricate manualmente fuori dallo store ufficiale. Questa misura nasce per contrastare i rischi legati a estensioni modificate a insaputa dell’utente per raccogliere dati sensibili o distribuire malware.

I criteri per stabilire quando un’estensione debba essere considerata dannosa non sono stati ancora spiegati nei dettagli. Tuttavia, il semplice fatto che Edge monitori questo tipo di comportamenti rappresenta un passo avanti nel rafforzare la sicurezza quotidiana della navigazione. L’obiettivo è limitare il potenziale impatto di estensioni alterate. Tutelando gli utenti senza compromettere la libertà di personalizzazione del browser.

Con questi aggiornamenti, Microsoft prosegue il suo impegno nel rafforzare la sicurezza e l’usabilità dei suoi strumenti principali. Sempre più al centro della produttività personale e professionale.

