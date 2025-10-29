CoopVoce EXTRA 300: 300 Giga, minuti illimitati a soli 8,90€/mese

Se c’è una cosa che ci fa sudare freddo è l’idea di cambiare operatore telefonico. Subito pensi: moduli, attese, il rischio di ritrovarsi a pagare cifre assurde dopo i primi sei mesi, e soprattutto, il terrore delle clausole scritte in piccolo. Bene, dimentica tutto questo, perché l’offerta EXTRA 300 di CoopVoce è un vero e proprio “taglio netto” con tutte queste seccature. Non è solo una tariffa, è una promessa di pace mentale.

Scopri EXTRA 300: la tariffa CoopVoce con 300 Giga e minuti illimitati

Mettiti comodo e guarda i numeri: con 8,90 euro al mese, senza costi di attivazione, ti porti a casa un arsenale digitale da far invidia. Parliamo di 300 Giga di traffico dati – e fidati, è tantissima roba, sufficiente per non pensarci più, neanche se passi ore a guardare video in HD o a scaricare aggiornamenti. Aggiungici minuti illimitati e 1000 SMS (per chi li usa ancora, ovviamente), e il quadro è completo. La cosa che fa la differenza, però, non sono i numeri, ma l’approccio: questa tariffa è “PER SEMPRE”. Niente aumenti a sorpresa dopo un anno, niente trucchetti da prestigiatore. È un prezzo fisso, stabilito, e trasparente, una rarità nel panorama della telefonia mobile.

E se sei uno che viaggia spesso? CoopVoce ti mette in tasca l’Europa (e il Regno Unito) senza stress. Nei primi 30 giorni, i tuoi Giga li usi come se fossi seduto sul divano di casa tua. Zero costi aggiuntivi, zero pensieri. È la comodità di non dover nemmeno pensare a configurazioni o pacchetti extra quando passi la frontiera.

Ma la vera “rivoluzione gentile” di CoopVoce si vede nei dettagli che ti semplificano la vita. L’attivazione? Scegli tu: una classica SIM fisica o l’innovativa eSIM, tutto comodamente online e senza spese di spedizione. Pochi click e sei operativo, con il primo mese già incluso nel prezzo. È un processo così liscio che ti chiederai perché gli altri operatori lo rendano sempre un’impresa. Hanno pensato anche a bloccare i numeri a sovraprezzo in automatico, un piccolo scudo contro le seccature inutili che spesso ci troviamo a dover disattivare manualmente. E se hai un dispositivo smart o devi lavorare in mobilità, l’hotspot è già integrato e pronto all’uso. Inoltre, le chiamate sono cristalline grazie al servizio VoLTE, che ti permette di parlare in alta definizione senza che la connessione dati si blocchi, un lusso che si apprezza durante una call importante.

Infine, l’infrastruttura. Parliamo di una copertura sul 99,8% del territorio nazionale con tecnologia 4G. Insomma, una rete solida e affidabile. E quando hai bisogno di aiuto, l’assistenza è a tua disposizione 7 giorni su 7, via chat, app o telefono. Non sarai mai lasciato solo.

Insomma, con EXTRA 300, CoopVoce non ti sta solo vendendo una manciata di Giga e minuti; ti sta offrendo un passaporto per la tranquillità digitale. È un servizio pensato per chi vuole libertà, trasparenza e la certezza di una connessione veloce e sempre disponibile, senza doversi preoccupare di cosa succederà al prossimo rinnovo.