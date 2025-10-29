Texas A&M svela il primo gel metallico mai visto

I metalli hanno sempre avuto qualcosa di magico: duri, conduttivi, indispensabili per ogni gadget e macchina moderna. Ma trasformarli in un gel? Prima d’ora sembrava pura fantasia. E invece, a Texas A&M, un gruppo di ricercatori ha appena fatto l’incredibile: ha creato il primo “gel metallico” mai osservato. È un materiale che sembra solido, ma dentro custodisce metallo liquido, capace di resistere a temperature altissime senza sbriciolarsi o deformarsi. Un ibrido sorprendente tra solidità e fluidità, come se il metallo si fosse messo a fare yoga avanzato.

Gel metallici resistenti a oltre 1000°C aprono nuove applicazioni

A guidare l’esperimento è stato Michael J. Demkowicz, che ha avuto l’idea di mescolare due metalli in polvere e sottoporli a calore intenso. Uno si è fuso, l’altro è rimasto solido e ha formato una struttura finissima, quasi invisibile, che intrappola il metallo fuso come un nido protettivo. Il risultato è un materiale compatto all’esterno, ma fluido all’interno, capace di mantenere la forma anche quando il metallo principale, il rame, raggiunge temperature oltre il suo punto di fusione. «I gel metallici non erano mai stati segnalati prima», spiega Demkowicz, «forse perché nessuno immaginava che un metallo liquido potesse essere sostenuto da uno scheletro interno così sottile».

Le prime prove sono state fatte con rame e tantalio, un metallo incredibilmente resistente al calore. Sorprendentemente, la miscela ha mantenuto la forma anche a 1.000 gradi Celsius. Quando il tantalio supera il 18%, il materiale si comporta stabilmente come un gel, trattenendo al sicuro il metallo fuso. La scoperta, nata quasi per caso durante ricerche sui metalli compositi, potrebbe rivoluzionare le batterie a metallo liquido, che fino ad oggi non potevano essere usate in movimento perché il metallo fluido rischiava di spostarsi e cortocircuitare il sistema.

Il gel metallico cambia le regole: stabilizza il liquido e rende possibile utilizzare queste batterie in navi, veicoli industriali o ambienti ad alte temperature. In laboratorio i ricercatori hanno costruito una piccola cella sperimentale con elettrodi immersi in un bagno di sali fusi, riuscendo a generare energia senza perdere forma o funzionalità. La microtomografia ha rivelato una rete tridimensionale di tantalio che intrappola perfettamente il rame, confermando la struttura “scheletrica” del gel.

Demkowicz sottolinea che, pur usando per ora metalli costosi, la stessa architettura potrebbe sostenere elettroliti liquidi o sali fusi in sistemi termici avanzati o persino in reattori di veicoli ipersonici. L’idea che un metallo possa comportarsi come un gel apre scenari che fino a ieri erano solo immaginazione: materiali che uniscono leggerezza, resistenza e capacità di sopportare calore estremo, pronti a cambiare tutto quello che conosciamo della scienza dei metalli.