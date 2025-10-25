BMW iX3, successo in Germania: superata la X3 a benzina negli ordini

La nuova BMW iX3 sembra aver già conquistato il mercato europeo. Presentata al Salone di Monaco 2025, la nuova generazione del SUV elettrico introduce la piattaforma-Neue Klasse. Si tratta una linea rinnovata e un sistema propulsivo completamente riprogettato. Il risultato? Il modello ha totalizzato più di 3.000 ordini in Germania. Ciò in appena 6 settimane dal debutto commerciale.

Secondo quanto riportato da Automobilwoche, la risposta del pubblico ha superato ogni aspettativa. Gli analisti di BMW avevano previsto un buon riscontro iniziale. Ma, di sicuro, non un tale livello di domanda. L’azienda infatti sta già valutando un aumento della capacità produttiva per evitare ritardi nelle consegne. La BMW iX3 2026 sarà costruita nel nuovo stabilimento di Debrecen, in Ungheria. Quest’ultimo sarà dedicato esclusivamente ai veicoli basati sulla piattaforma NeueKlasse. Una soluzione pensata per la prossima generazione di modelli elettrici.

BMW iX3-2026: fino a 805km di autonomia e 469CV di potenza

La strategia del gruppo tedesco punta chiaramente a consolidare la propria presenza nel settore dei SUV premium a zero emissioni. Il successo iniziale della iX3 rappresenta anche un banco di prova importante per le future BMW-Serie 3 e i3. Anch’esse attese nel 2026 e destinate a condividere gran parte delle soluzioni tecniche introdotte su questo modello.

La nuova BMWiX3 50 xDrive ottiene subito un grande successo. Si posiziona infatti come una delle SUV elettriche più performanti e tecnologiche della sua categoria. Parlando di dimensioni misura 4,78m di lunghezza, con un passo di 2,89m. Adotta poi un doppio motore elettrico con trazione integrale capace di erogare 469CV e 645Nm di coppia. L’accelerazione da 0 a 100km/h avviene in soli 4.9 secondi. Invece, la velocità massima è limitata elettronicamente a 210km/h.

Il sistema è alimentato da una batteria con celle cilindriche da 108,7kWh. Essa garantisce un’autonomia dichiarata fino a 805km secondo il ciclo-WLTP, un valore di riferimento per la categoria. Oltre alle prestazioni, BMW ha lavorato su efficienza e comfort. La nuova piattaforma permette infatti un baricentro più basso. Ma non solo. Anche una distribuzione dei pesi più equilibrata e una dinamica di guida più precisa. Il listino italiano partirà da 69.900€. Il suo arrivo è previsto nelle concessionarie in primavera 2026.