BMW Serie 3: un render anticipa il possibile design

Anche BMW, come tutte le altre case automobilistiche sta portando avanti una serie di cambiamenti che puntano a rinnovare il design delle sue vetture più rinomate in modo da puntare su varianti completamente elettriche Per poi dismettere gradualmente quelle termiche, cambiamento che ovviamente riguarda tutte le varie automobili tra le quali spicca BMW serie 3, un modello che rappresenta sicuramente un elemento di spicco all’interno della casa automobilistica e ovviamente come tutte le altre godrà di una serie di rinnovamenti che corrispondono al passaggio al nuovo design “Neue Klasse”.

La società infatti, punta a rinnovare il design della vettura e a offrire diverse motorizzazioni che vanno dalla variante completamente elettrica a quella ibrida e a quella termica.

Serie rinnovata

Sostanzialmente le varie vetture godranno di un designer rinnovato comune a tutte le varianti, sebbene queste si poggeranno su piattaforme diverse per le varie motorizzazioni, nello specifico in tutta probabilità BMW abbandonerà il classico design anteriore con una calandra di grandi dimensioni in favore di qualcosa di più sottile e tendente al design sportivo, il quale sarà maggiormente esasperato per quanto riguarda la versione M, il tutto caratterizzato più che altro da un ritorno al passato che gioverà sicuramente alla pulizia delle linee che percorrono la vettura.

Ovviamente anche l’interno è stato rivisto e a godere di un particolare update è stato il sistema legato all’intrattenimento della gestione della vettura da un punto di vista elettronico, all’interno dell’abitacolo infatti è presente il nuovo sistema BMW Panoramic Vision, una sorta di avanzato Head-Up Display che proietterà le informazioni su tutta la larghezza del parabrezza, consentendo la visione dei vari dati non solo al conducente e al passeggero accanto a quest’ultimo, ma anche a tutti gli occupanti dei sedili posteriori, ovviamente non manca un ampio display per quanto riguarda il sistema di infotainment digitale dell’auto.