Apple tra etica e business: ATT sotto il fuoco delle autorità

Il mondo della pubblicità digitale, diciamocelo, era un Far West dove i tuoi dati personali erano la moneta corrente, scambiata e tracciata senza che tu ne fossi davvero consapevole. Poi, un giorno, è arrivata Apple e ha premuto il tasto “reset” con l’introduzione di App Tracking Transparency, o ATT, su iOS 14. Da quel momento, ogni volta che apri un’applicazione, ti ritrovi di fronte a un bivio esistenziale: vuoi che questa app ti segua come un’ombra digitale attraverso l’intero ecosistema di internet per mostrarti annunci mirati, oppure vuoi la tua pace, la tua sacrosanta privacy?

Apple contro l’industria pubblicitaria: la battaglia per la privacy europea

La risposta della gente è stata un plebiscito: la maggior parte ha scelto l’opzione “Non tracciarmi”. E questo semplice tap ha scatenato un terremoto che ha fatto tremare le fondamenta di un’industria da miliardi di dollari. A prima vista, l’ATT è sembrata una mossa da paladina, un regalo agli utenti che finalmente si riappropriavano del controllo. Ma se si gratta sotto la superficie lucida, si scopre una battaglia di potere che ha visto il settore pubblicitario schierarsi in massa contro Cupertino.

Il grido di battaglia più forte è arrivato da Meta, l’azienda di Mark Zuckerberg, il cui modello di business è costruito proprio su quei dati che Apple ha reso improvvisamente introvabili. L’accusa mossa è stata pesante, e non del tutto infondata: ipocrisia. Apple si è vestita da salvatrice della privacy, ma agisce di fatto da arbitro e, contemporaneamente, da principale giocatore in questo campo. La tempesta è cresciuta quando è emerso un dettaglio non da poco: le applicazioni sviluppate dalla stessa Apple sembrano godere di una sorta di immunità, non mostrando lo stesso temuto avviso di tracciamento.

La spiegazione ufficiale di Cupertino – i nostri dati restano in casa e non vengono ceduti a terze parti, quindi non serve l’avviso – è sembrata a molti una scappatoia dorata. Non ha convinto le autorità europee, che hanno subito fiutato l’odore di concorrenza sleale. Il primo a muoversi è stato l’Antitrust tedesco, che già nel 2022 ha aperto una rigorosa indagine. E i risultati si sono fatti sentire. Tre anni dopo l’avvio delle indagini, nel febbraio del 2025, la Germania ha prodotto una dichiarazione preliminare durissima, accusando Apple di aver abusato della sua posizione dominante di mercato, riservandosi un trattamento di favore che ha penalizzato tutti gli altri.

Subito dopo, nel marzo 2025, è arrivato il colpo della Francia: una sanzione da 150 milioni di euro, un segnale inequivocabile che il vento è cambiato. Il messaggio era chiaro: non si può usare la bandiera della privacy per svantaggiare in modo sistematico gli sviluppatori e gli inserzionisti indipendenti che non fanno parte del tuo club esclusivo.

Privacy o monopolio? Le sanzioni europee scuotono il mercato digitale

In questo quadro di scontro regolatorio, ora l’attenzione è tutta puntata sull’Italia, dove una simile indagine è in corso e, data la tempistica stringente, è attesa al suo epilogo entro la fine di quest’anno. Ma Apple, in tipico stile, non si è mostrata disposta a cedere di un solo millimetro. Anzi, ha alzato la posta. L’azienda ha replicato con una dichiarazione che parla apertamente di “intense attività di lobbying” e ha lanciato una minaccia non troppo velata: se le pressioni normative dovessero continuare con questa intensità, ATT potrebbe essere ritirata completamente dal mercato europeo, “a scapito dei consumatori”.

Questa è l’essenza di un conflitto titanico. Da un lato c’è l’etica del digitale che vuole la privacy come un diritto intoccabile; dall’altro c’è la cruda realtà di un ecosistema economico che per anni si è nutrito in modo vorace proprio dei nostri dati. E Apple, che in un certo senso ha voluto incarnare entrambi i poli, si trova oggi proprio su quel sottile e pericoloso crinale dove il business e il sacro dovere morale si incrociano in uno scontro frontale che non accenna a placarsi.