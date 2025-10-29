Google Chrome si rinnova su Android e iOS: arrivano due nuovi pulsanti rapidi

Con l’ultima versione di Google Chrome (dalla build 141 in poi), il browser introduce una piccola ma significativa modifica all’interfaccia su Android e iOS. Sotto la barra di ricerca compaiono ora due pulsanti a forma di pillola, dotati di icona e testo esplicativo, pensati per rendere più immediato l’accesso alle funzioni principali.

Questa scelta grafica comporta una leggera riorganizzazione della schermata iniziale: il carosello delle favicon e il feed Discover vengono spostati leggermente più in basso, creando uno spazio visivo più equilibrato e coerente con il design dell’app Google. È un passo che segna l’abbandono definitivo del vecchio layout in favore di un’interfaccia più moderna e intuitiva, dove le funzioni essenziali sono sempre a portata di mano.

Accesso immediato a Incognito e Modalità AI

Il primo pulsante consente di avviare direttamente una nuova sessione in modalità Incognito, eliminando la necessità di passare dal menu a tre punti. Si tratta di un miglioramento semplice ma pratico, che velocizza l’accesso alla navigazione privata. Resta possibile, come in passato, attivare la modalità anche tramite pressione prolungata sull’icona dell’app, ma questa nuova scorciatoia rende il processo molto più visibile e accessibile.

Il secondo pulsante è dedicato alla Modalità AI di Google e rimanda al portale google.com/AI, integrandosi con le altre scorciatoie già presenti, come il widget di ricerca del Pixel Launcher e l’icona nella schermata principale. La presenza di questa opzione nella Pagina Nuova Scheda conferma quanto a Mountain View stiano puntando sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nel proprio ecosistema di ricerca. Proprio come nella versione desktop, il collegamento diretto rappresenta una delle vie principali per interagire con le funzioni AI, che presto saranno accessibili anche tramite l’Omnibar del browser.

L’aggiornamento è in rilascio graduale su entrambe le piattaforme e raggiungerà tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane. Con queste due aggiunte, Chrome diventa ancora più semplice da usare, bilanciando estetica e praticità.