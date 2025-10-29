Apple pubblica le RC di iOS 26.1, macOS Tahoe 26.1 e tvOS 26.1: ecco tutte le novità

Apple ha reso disponibili le Release Candidate (RC) di iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1, segnando la conclusione del ciclo di test iniziato a settembre. Le RC, destinate a sviluppatori e tester pubblici, anticipano la distribuzione stabile attesa per la prossima settimana, salvo imprevisti. Le build finali sono identificate come 23B82 (iOS e iPadOS), 25B77 (macOS), 23S36 (watchOS), 23J580 (tvOS) e 23N48 (visionOS).

Le nuove versioni rappresentano il primo aggiornamento importante per i sistemi operativi introdotti con i nuovi iPhone. Dalle prime beta, rilasciate il 22 settembre, Apple ha progressivamente introdotto modifiche estetiche, miglioramenti di sicurezza e nuove funzioni legate all’ecosistema Apple Intelligence.

Novità principali di iOS 26.1 e macOS Tahoe 26.1

Su iOS 26.1, le novità includono il supporto multilingue esteso per Apple Intelligence e la Live Translation in cinese, giapponese e coreano. È stato inoltre individuato il Model Context Protocol (MCP), uno standard destinato a migliorare la comunicazione tra AI e dati locali del dispositivo.

Le beta successive hanno introdotto piccoli ritocchi grafici: effetto Liquid Glass più coerente su tastierino e app Foto, color tag pieni in Calendario, barra delle schede più ampia in Safari e gesti di scorrimento per cambiare brano in Apple Music. Con la terza beta è arrivato anche il nuovo logo di Apple TV, l’opzione Notification Forwarding, riferimenti a sfondi aggiuntivi e il supporto preliminare a servizi AI di terze parti oltre ChatGPT.

La quarta beta ha aggiunto un controllo per la trasparenza del Liquid Glass e un interruttore per disattivare lo swipe della fotocamera dalla schermata di blocco.

In macOS Tahoe 26.1, l’aggiornamento porta il supporto ad Apple Music AutoMix via AirPlay, una qualità audio migliorata in FaceTime, e una nuova impostazione per scegliere tra Liquid Glass trasparente o “tinted”, più opaco. Inoltre, le funzioni Communication Safety e i filtri web per contenuti per adulti vengono attivati di default sugli account dei minori.

Verso il rilascio pubblico

Le RC odierne rappresentano la fase finale prima del rilascio ufficiale, previsto tra lunedì e martedì prossimi. Come sempre, Apple raccomanda di installare queste versioni solo su dispositivi secondari, poiché potrebbero presentare bug o influire su prestazioni e autonomia.